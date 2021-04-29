Красивые девушки и шаурма

Красивые девушки — это прекрасно. Они радуют глаз, поднимают настроение, создают приятную атмосферу. Ну а голод, как известно, не тетка. Если есть чем его утолить, когда очень хочется, эти ощущения — тоже из разряда очень приятных. А что будет, если красивых девушек и еду совместить? Нет, речь идет не о каннибализме в модельном бизнесе и не о секс-куклах из съедобных материалов. Все гораздо проще.