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Рейтинг стран, в которых живут самые красивые девушки

Елизавета Назарова
3 часа назад
Ежегодно в мире проходят десятки конкурсов красоты, на которых оценивают внешность девушек из разных стран. Существуют разные категории, в которых представительницы прекрасного пола могут стать "Мисс". Благодаря таким соревнованиям жюри определяют, в каких странах живут самые красивые девушки.
Победительницы получают славу, денежные призы и контракты с модельным агентством. Кроме того, в каждой стране есть одна девушка, которая оказалась красивее других участниц. Смотрите видео, где рассказывается о странах, где живут самые красивые девушки, а также об обладательницах титулов "Мисс" в своих государствах.
Красота,Видео,
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