Рейтинг стран, в которых живут самые красивые девушки

Ежегодно в мире проходят десятки конкурсов красоты, на которых оценивают внешность девушек из разных стран. Существуют разные категории, в которых представительницы прекрасного пола могут стать "Мисс". Благодаря таким соревнованиям жюри определяют, в каких странах живут самые красивые девушки.

Победительницы получают славу, денежные призы и контракты с модельным агентством. Кроме того, в каждой стране есть одна девушка, которая оказалась красивее других участниц. Смотрите видео, где рассказывается о странах, где живут самые красивые девушки, а также об обладательницах титулов "Мисс" в своих государствах.