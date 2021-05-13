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Украинка раскрыла секрет мытья головы для двухметровых волос

Lenta.ru
13 часов назад
Украинская модель раскрыла секрет мытья головы для отращивания двухметровых волос. Соответствующий материал публикует Daily Mail.
Украинка раскрыла секрет мытья головы для двухметровых волос
Фото: @alenuwka_longhair@alenuwka_longhair
Жительница Одессы Алена Кравченко, которую в сети прозвали живой Рапунцель из-за волос длиной в 182 сантиметра, поделилась с журналистами сложностями, с которыми она постоянно сталкивается из-за ухода за своей прической.
Так, например, героиня материала моет голову всего раз в неделю, однако весь процесс занимает у нее около 30 минут. При этом манекенщица никогда не расчесывает влажные волосы и не сушит их феном, чтобы избежать повреждений.
Кроме того, модель отмечает, что во время мытья она каждый раз делает массаж головы и использует различные косметические средства. По словам жительницы Одессы, таким образом ей удается сохранять здоровье волос на протяжении 30 лет.
По информации издания, Кравченко предпочитает ходить с распущенными волосами, поэтому часто наступает на них из-за двухметровой длины. Женщина объяснила, что отращивала локоны с пяти лет, поэтому любит демонстрировать свою прическу на публике.
Известно, что благодаря двухметровым волосам модель обрела популярность в социальных сетях: в настоящий момент в Instagram на нее подписаны 57 тысяч человек. По словам украинки, люди часто останавливают ее на улице, чтобы сфотографироваться.
В декабре 2019 года Кравченко объяснила свою популярность у мужчин двумя метрами волос. Украинка пояснила, что ей постоянно поступают предложения руки и сердца от поклонников из разных стран мира, однако она не воспринимает их всерьез. «Многие мужчины восхищаются моими волосами, просят о встрече», — высказалась она.
Красота,
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