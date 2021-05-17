Названа новая «Мисс Вселенная»

Победительница конкурса 2019 года, представительница ЮАР Зозибини Тунци, вручила 26-летней мексиканке бриллиантовую корону. Второе место в этом году заняла бразильянка Жулия Гама, а «бронзу» завоевала представительница Перу Яник Масета.

В финале за победу боролись представительницы пяти стран - Перу, Доминиканской Республики, Бразилии, Индии и Мексики. Последним испытанием для девушек стала речь на предложенную жюри тему. Андреа Меса высказалась насчет стандартов красоты и их изменения с течением времени.