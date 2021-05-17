Названа новая «Мисс Вселенная»

Представительница Мексики Андреа Меса стала победительницей ежегодного конкурса красоты «Мисс Вселенная».
Победительница конкурса 2019 года, представительница ЮАР Зозибини Тунци, вручила 26-летней мексиканке бриллиантовую корону. Второе место в этом году заняла бразильянка Жулия Гама, а «бронзу» завоевала представительница Перу Яник Масета.
Сама победительница работает программистом, поддерживает туризм в штате Чиуауа и выступает за борьбу против насилия по гендерному признаку. Трансляция конкурса красоты в воскресенье, 16 мая, велась на телеканале FYI
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В финале за победу боролись представительницы пяти стран - Перу, Доминиканской Республики, Бразилии, Индии и Мексики. Последним испытанием для девушек стала речь на предложенную жюри тему. Андреа Меса высказалась насчет стандартов красоты и их изменения с течением времени.
В марте этого года стало известно, что в конкурсе красоты
«Мисс Вселенная» будет участвовать победительница «Мисс Россия» 2019 года Алина Санько. Однако россиянка не прошла в полуфинал конкурса в этом году.