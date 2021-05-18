Почему полный отказ от кофеина вредит коже

С каждым годом все больше людей отказываются от кофе в ежедневном рационе. И на то есть свои причины: злоупотребление кофеином может спровоцировать повышение давления, тревогу и тремор. Кроме того, существует мнение, что кофе вымывает из организма полезные вещества, в числе которых кальций, магний и калий.
Однако есть и обратная сторона медали. По данным некоторых исследований, кофеин благотворно влияет на состояние кожи. Подробнее о том, какой эффект оказывает кофе – в материале "Рамблера".
Меньше высыпаний
Кофе обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Как сообщают эксперты
, кофе может помочь в борьбе с воспалениями, которые чреваты акне и гиперпигментацией.
Победа над розацеа
Розацеа – это хроническое кожное заболевание, характеризующееся покраснением кожных покровов, расширениями мелких сосудов и папулами. По данным ученых
, ежедневное употребление одной-двух чашек кофе способно предотвратить развитие болезни.
Отсутствие пигментных пятен
Многие микроэлементы, которыми богат кофе, способствуют предотвращению возникновения пигментных пятен. Одним из таких чудодейственных микроэлементов является хлорогеновая кислота.