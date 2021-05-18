Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Почему полный отказ от кофеина вредит коже

Мира Маркина
8 часов назад
С каждым годом все больше людей отказываются от кофе в ежедневном рационе. И на то есть свои причины: злоупотребление кофеином может спровоцировать повышение давления, тревогу и тремор. Кроме того, существует мнение, что кофе вымывает из организма полезные вещества, в числе которых кальций, магний и калий.
Почему полный отказ от кофеина вредит коже
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Однако есть и обратная сторона медали. По данным некоторых исследований, кофеин благотворно влияет на состояние кожи. Подробнее о том, какой эффект оказывает кофе – в материале "Рамблера".

Меньше высыпаний

Кофе обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Как сообщают эксперты, кофе может помочь в борьбе с воспалениями, которые чреваты акне и гиперпигментацией.

Победа над розацеа

Розацеа – это хроническое кожное заболевание, характеризующееся покраснением кожных покровов, расширениями мелких сосудов и папулами. По данным ученых, ежедневное употребление одной-двух чашек кофе способно предотвратить развитие болезни.

Отсутствие пигментных пятен

Многие микроэлементы, которыми богат кофе, способствуют предотвращению возникновения пигментных пятен. Одним из таких чудодейственных микроэлементов является хлорогеновая кислота.
Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители