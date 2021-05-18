Почему полный отказ от кофеина вредит коже

С каждым годом все больше людей отказываются от кофе в ежедневном рационе. И на то есть свои причины: злоупотребление кофеином может спровоцировать повышение давления, тревогу и тремор. Кроме того, существует мнение, что кофе вымывает из организма полезные вещества, в числе которых кальций, магний и калий.