Пенсионерка излечилась от рака и стала супермоделью

В 50 лет Стефани развелась с мужем, и ей пришлось искать работу, чтобы содержать себя и дочь. Грейнджер устроилась в банк, где проработала 11 лет. В 52 года у нее диагностировали рак груди. Стефани призналась, что была шокирована этой новостью, и долгий период лечения и восстановления заставил ее полностью переосмыслить свою жизнь. В 63 года Стефани уволилась из банка.

С 65 лет Грейнджер снова начала работать моделью. «У меня было много сомнений. Я боялась, что не смогу вспомнить, как вести себя перед камерой. Еще я переживала из-за своего возраста. "Надеюсь, они не узнают, сколько мне лет", — думала я. Со временем я приняла это. Пока я сидела дома в самоизоляции из-за пандемии коронавируса, у меня было много времени подумать о старости. Все мы становимся старше, этого не избежать. У меня впереди много прекрасной работы, которую я получаю благодаря возрасту и внешности, так что я больше не волнуюсь на этот счет», — подчеркнула англичанка.