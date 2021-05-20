Как выглядят без макияжа участницы «Мисс Вселенная–2021»

"Мисс Вселенная" — ежегодный международный конкурс красоты, который считается самым престижным в мире. У проекта есть интересный ход: организаторы рандомно выбирают претенденток и устраивают им фотосессии без макияжа. Благодаря этому у них есть возможность увидеть девушек без тонны макияжа и оценить их природную красоту.

Фото: Instagram Instagram

28-летняя Коссинда Анжеле, которая на конкурсе представляет Камерун, имеет степень магистра финансов. В своем городе она бесплатно преподает детям из малообеспеченных семей, чтобы юным девушкам дать возможность реализации в будущем и лишить их перспективы быть насильно выданными замуж.

Активистке Марии Тэттиль 28 лет. По образованию австралийка аккредитованный лайф-тренер со степенью психолога и магистр менеджмента, а в жизни она занимается волонтерством и борется за равенство прав. Макияж заметно изменил лицо девушки, сделал ее более похожей на куклу. Примечательно, что ее первым конкурсом и победой для нее стал "Мисс Австралия".

Instagram

Представляла на конкурсе Барбадос 25-летняя Хиллари Энн-Уильямс. Она обладает роскошными вьющимися волосами. Вне состязаний по красоте девушка кажется моложе.

Instagram

Россию на "Мисс мира" в этом году представляет 22-летняя Алина Санько . Блондинка имеет высшее образование и сейчас получает степень магистра. Санька — художница, она мечтает открыть собственную выставку. На фото она одинаково милая, только без макияжа выглядит более юной.

Instagram

У Бьянки Лорен Тирсин активная и насыщенная жизнь: в свои 22 года девушка занимается бизнесом, побывала в 40 странах и занимается волонтерской деятельностью. Брюнетке, как и многим, косметика прибавляет возраст.

Instagram

Активно борется за искоренение малярии Айша Харуми Тотиги из Японии. 25-летнюю японку и ганийку на фото отличает исключительно тон кожи, на конкурсе он был более золотистый, а в остальном девушка одинаково красива с мешком и без.