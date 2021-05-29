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Главные правила "нестареющих" женщин

Диана Товсепова
20 часов назад
Женщины всегда старались как можно дольше оставаться молодыми и красивыми. И есть те, которым это прекрасно удается. При этом у таких "нестареющих" красавиц есть много общего, в том числе, и особые правила жизни.
Главные правила "нестареющих" женщин
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Женщина, которая выглядит младше своего возраста скорее всего внимательно следит за своим питанием и пищеварением. Так, особенно важно следить за здоровьем кишечника, потому как сбои в его работе резко влияют и на внутреннюю работу организма и на внешний вид человека. В частности, для кишечника будет полезным отказаться от сдобного теста и газировки, а также есть побольше фруктов, салатов и каш.
Вода. Многие уже знают, что от потребление воды сказывается и на нашей коже. Как только вы станете пить 1,5-2 литра некипячёной природной воды в день, вы заметите результаты в зеркале.
Злейшим врагом красоты и здоровья является недосып. Очевидно, что хороший здоровый сон помогает всему организму, держит его в тонусе и, конечно, сказывается на том, что "снаружи".
Прогулки на свежем воздухе на самом деле очень важны для общего состояния человека. Невозможно быть здоровой и красивой, просиживая по 15 часов в душном помещении в непонятной позе.
Кроме того, женщины в Сети советуют вовремя избавляться от токсинов. Эффективный способ — баня. Она помогает выпустить "отбросы" через поры, хорошо обновив организм.
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