Модели за 50 раскрыли секреты привлекательности

Несмотря на то, что с возрастом кожа увядает, а к фигуре «прилипают» лишние килограммы, некоторые женщины в старости выглядят молодо и привлекательно. «Вечно молодые» модели раскрыли свои секреты красоты и здоровья.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Моложавая британская модель Джен Тейлор-Стронг, которая участвует в фотосессиях в 70 лет, раскрыла секреты неувядающей красоты и привлекательности, пишет Daily Mail.

Модель живет с мужем в Лондоне. Как уточнила Джен, оставаться вечно молодой ей помогают экстремальные виды спорта.

«Когда мне было 63 года, я прыгнула со скалы и полетала на параплане в Швейцарии. Я так волновалась, что перед этим составила завещание. Но преодоление страхов принесло мне столько счастья. После этого я еще каталась на зиплайне на Аляске»,

— уточнила она.

Женщина всегда использует солнцезащитный крем и носит шляпу. Еще одним секретом красоты она считает тщательное очищение кожи.

Фотомодель Леони Хемсворт, мать актера Криса Хемсворта , рассказала, как ей удается сохранять молодость и красоту в 61 год. Выглядеть на 30 лет моложе фотомодели помогает особый режим питания.

«Она была первым человеком, которого мы знаем, который начал строго придерживаться принципов интервального голодания. И Леони выглядит потрясающе, ей 60, но с каждым годом она выглядит все лучше»,

— призналась жена Хемсворта Эльса Патаки.

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Леони начала с того, что не ела один день в неделю, а затем перешла на режим голодания по 15-16 часов в сутки.

55-летняя австралийская модель Донна Омански известна тем, что выглядит так, будто ей слегка за 30. Секретом своей вечной молодости она считает любовь к спорту. По словам Донны, она начала заниматься моделингом еще в 15 лет, а затем получила диплом диетолога.

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Однако главный секрет ее молодости не связан ни с лайфхаками по уходу за кожей, ни с правильным питанием. По мнению Омански, оставаться в прекрасной форме ей всегда помогало движение.

«Я всегда была активной. Я не из тех, кто часто сидит и смотрит телевизор или читает книгу. Я предпочитаю все время что-то делать»,

— подчеркнула она.

50-летняя красавица Ванесса Пауэлл работает моделью с 2007 года. По ее словам, это произошло спонтанно. Знакомый матери искал человека на съемку, и Ванесса ему подошла, хотя в ту пору ей уже было 37 лет.

«Я всегда красила волосы дома вместо того, чтобы ходить по салонам красоты. Я делаю это каждые 6-8 недель. А вот голову мою каждый день»,