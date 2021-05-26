Внешнее сходство девушки с Хепберн прославило ее в Сети

Внешнее сходство жительницы Великобритании с актрисой и фотомоделью Одри Хепберн прославило ее в сети. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Фото: Mia Alexandra Jones Mia Alexandra Jones

23-летняя Миа Джонс (Mia Jones) из Дентона, Манчестер, рассказала, что ее начали сравнивать со знаменитой актрисой в возрасте 16 лет. Это произошло после того, как ее мать Адель , которая является профессиональным парикмахером, отстригла девушке челку короче, чем обычно — над уровнем бровей.

Аналогичный разрез глаз, темные брови, черты и форма лица героини материала также напоминали окружающим внешность Хепберн . Об этом ей говорили друзья из колледжа, знакомые родителей и даже незнакомцы на улице.

Ситуация побудила Джонс к изучению биографии актрисы, а также фильмов с ее участием.

«Я посмотрела "Мою прекрасную леди", когда была маленькая, и это был один из любимых фильмов мамы. На тот момент я не знала, кто такая Одри Хепберн. Однако позже я начала понимать, с кем меня сравнивают», — поделилась девушка.

Вдохновившись образом жизни иконы 1960-50-х годов, героиня материала переняла ее стиль и решила пойти ее стопам: сделать карьеру в модной индустрии. Так, сперва она поступила в Колледж Стокпорт (Stockport College), чтобы пройти базовый курс по истории искусств, а в возрасте 19 лет перешла в Салфордский университет (University of Salford), чтобы изучать моду.

Известно, что на данный момент Джонс уже закончила университет и работает в гольф-клубе. Тем не менее, она все еще планирует связать свою жизнь со сферой моды.