"Ожидала быстрого эффекта, но процесс затянулся"

Кожа лица нуждается в постоянном уходе. Причем многие ошибочно полагают, что начинать заботиться о ней нужно лишь в зрелом возрасте, когда морщины становится видно невооруженным взглядом. На самом же деле уделять коже внимание нужно даже совсем юным девушкам, чтобы впоследствии избежать лишних проблем с ней, таких как преждевременное старение. Редактор "Рабмлера" на себе проверила эффективность регулярного многоступенчатого ухода.

Патчей и маски не достаточно

Я никогда не ухаживала за кожей. Нет, конечно, как и любая девушка, я частенько наносила на лицо маску и клеила патчи. Но назвать подобные манипуляции полноценным уходом нельзя, ведь они таковым и не являются. Возможно, мое пренебрежительное отношение в этом вопросе было связано, в первую очередь, с отсутствием серьезных проблем с кожей. Но все было гладко до определенного момента - в один прекрасный день я заметила, что мое лицо не так свежо, и на коже часто стали появляться прыщи.

Когда ты обнаруживаешь какую-либо проблему, особенно, если она связана с твоим здоровьем или внешностью, начинаешь искать пути ее решения. Сначала я попыталась вернуть свой прежний вид с помощью косметологических процедур, таких как чистка лица и пилинг. Но положительной динамики не наблюдалось. После нескольких месяцев безуспешных попыток я стала самостоятельно погружаться в тему. Так я и узнала о многоступенчатом уходе.

Регулярные процедуры не дали плодов

Для себя я выбрала самую базовую и простую стратегию: очищение, тонизирование и увлажнение кожи. Процедуру я проводила регулярно - дважды в день. Сначала я очищала кожу с помощью пенки, потом использовала тоник и в завершении наносила увлажняющий крем, чередуя его с сывороткой.

Конечно, я ожидала быстрого эффекта, но процесс преображения затянулся. По истечению месяца я не заметила глобальных результатов. Единственное, на что я обратила внимание, так это на свои физические ощущения на коже. Мне стало казаться, что после пенки и тоника с моего лица будто спадал защитный тяжелый слой. Я никогда ранее не испытывала подобного, пользуясь лишь мицеллярной водой, которая словно размазывала всю грязь по коже.

Выработанная привычка помогла достичь результата