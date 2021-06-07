Россиянка увеличила губы и описала страшные последствия, с которыми она столкнулась после процедуры. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в TikTok

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пользовательница сети Валерия поделилась с подписчиками процессом заживления губ после посещения косметолога. В начале видео девушка продемонстрировала, что через несколько дней после инъекций гиалуроновой кислоты ее губы полностью зажили и приняли желаемую форму. При этом в них остались плотные образования, которые являются нормой после введения препарата.

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Два месяца спустя блогерша решила самостоятельно «размять» уплотнения, что привело к отеку верхней губы. В связи с этим девушке пришлось принять антигистаминный препарат, который на некоторое время снял воспаление. Однако по окончании его действия губы Валерии распухли еще больше, а любые медикаменты перестали помогать. Чтобы избавиться от отека, косметолог ввела ей гормональный препарат «Дексаметазон», который вернул губы к нормальному размеру.