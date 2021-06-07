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Россиянка увеличила губы и описала страшные последствия

Lenta.ru
4 часа назад
Россиянка увеличила губы и описала страшные последствия, с которыми она столкнулась после процедуры. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в TikTok.
Россиянка увеличила губы и описала страшные последствия
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Пользовательница сети Валерия поделилась с подписчиками процессом заживления губ после посещения косметолога. В начале видео девушка продемонстрировала, что через несколько дней после инъекций гиалуроновой кислоты ее губы полностью зажили и приняли желаемую форму. При этом в них остались плотные образования, которые являются нормой после введения препарата.
Lenta.ru
Два месяца спустя блогерша решила самостоятельно «размять» уплотнения, что привело к отеку верхней губы. В связи с этим девушке пришлось принять антигистаминный препарат, который на некоторое время снял воспаление. Однако по окончании его действия губы Валерии распухли еще больше, а любые медикаменты перестали помогать. Чтобы избавиться от отека, косметолог ввела ей гормональный препарат «Дексаметазон», который вернул губы к нормальному размеру.
На следующий день губы стали в два раза больше прежнего, и девушка вызвала скорую помощь. Медики ввели ей стероиды и адреналин, но эффект от медикаментов продлился один день. В конечном счете в губы девушки пришлось пять раз ввести препарат «Лонгидаза», используемый для расщепления гиалуроновой кислоты в губах.
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