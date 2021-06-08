Парикмахер назвал лучшие стрижки для каждого типа волос

В то же время журналистке Полли Сэйер (Polly Sayer) с сухими волосами, которые долго отрастают и не поддаются укладке, Кларк сделал градуировку передних прядей, а основную часть прически подстриг слоями. Кроме того, британец немного подровнял концы, не укорачивая при этом длину волос. Таким образом ему удалось создать эффект дополнительного объема.