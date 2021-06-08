Парикмахер назвал лучшие стрижки для каждого типа волос

Британский парикмахер назвал стрижки, которые наилучшим образом подойдут для каждого типа волос. Соответствующий материал публикует Daily Mail.
Фото: Michael Van ClarkeMichael Van Clarke
Владелец лондонского салона красоты Майкл Кларк
(Michael Clarke) продемонстрировал, каким образом он
подстриг четырех клиенток с разной структурой волос. Так, например, педагогу Андрее Сандон (Andreea Sandor) с густыми, длинными и вьющимися волосами специалист порекомендовал градуированную стрижку с укороченными передними прядями.
«Такая прическа и без укладки выглядит красиво на волосах, которые имеют склонность "пушиться"», — пояснил эксперт.
В то же время журналистке Полли Сэйер (Polly Sayer) с сухими волосами, которые долго отрастают и не поддаются укладке, Кларк сделал градуировку передних прядей, а основную часть прически подстриг слоями. Кроме того, британец немного подровнял концы, не укорачивая при этом длину волос. Таким образом ему удалось создать эффект дополнительного объема.
Согласно материалу, обладательнице тяжелых и бесформенных волос Молли Мур (Mollie Moore) парикмахер посоветовал отказаться от стрижки по одной длине. Вместо этого специалист сделал блогерше многослойную прическу и филировку концов, чтобы добиться мягкого контура.
Последней посетительнице Алисе Сампо (Alice Sampo) с тонкими и тусклыми волосами Кларк предложил аналогичную стрижку для придания естественного объема. При этом он подстриг пряди женщины сухими, чтобы сохранить их длину.
Ранее в июне парикмахер показала
способ сделать прическу из салона красоты в домашних условиях. Австралийка Эмма Чен (Emma Chen) объяснила, что сначала необходимо собрать низкий хвост, но перед тем, как продеть пряди в резинку в последний раз, нужно оставить небольшую петлю из волос. Затем оставшейся свободной прядью необходимо обернуть резинку и закрепить ее невидимками.