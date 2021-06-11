Зачем нужно интимное омоложение и кому оно подходит

Омоложения интимной зоны – необходимость или очередной блеф? Какие beauty-технологии позаимствовали гинекологи? И что оказалось совершенно бесполезным в «пещере лотоса»? В откровенной беседе с врачом, акушером-гинекологом Московской Академической клиники ЭКО, кандидатом медицинских наук Марией Коваленко , мы поговорили, о чем много пишут, но обычно говорят шепотом.

Семь лет назад мои пациентки были вынуждены ездить в Голливуд на интимное омоложение. Филлеры, лазерный и нитевой лифтинг для деликатной зоны были недоступны в Москве. А в именитых клиниках Майями и Бостона такие технологии применялись еще в начале 2000-х. Теперь все изменилось. Битва за права женщин достигла своего пика, появились современные запросы, популярность таких услуг мгновенно выросла и в нашей стране.

Для многих стало важным не только здоровье, но и уверенность, а вместе с тем качество сексуальной жизни. Как пациентки решаются говорить на такие щекотливые темы? Так они и не говорят. Как правило, приходят по причине недовольства мужа, а в ходе обследования выясняется, что женщина сама не знает радости секса. В зависимости от причин аноргазмии решения могут быть разными. Иногда требуется пластика для изменения купола капюшона клитора. Сделать его более открытым также помогают филлеры. Для точки G применяются инъекции гиалуроновой кислоты и метод электромиостимуляции. Правда, на моем веку вопрос об этой процедуре был задан лишь однажды, и то по телефону. На прием в клинику пациентка так и не явилась.

Какую проблему я действительно считаю серьезной и наиболее распространенной, так это пролапс или опущение стенок влагалища. Один из первых его симптомов - легкое недержания мочи при чихании, кашле, физической нагрузке. С подобным сталкивается каждая вторая рожавшая женщина. Устранить недуг позволяет лазер. На сегодняшний день представлены два его вида. Эрбиевый, более известный как «Фраксель», действует поверхностно и с успехом применяется для омоложения лица, век, уменьшения рубцов. Однако в гинекологии он совершенно бесполезен, хотя и продвигается рядом медицинских центров.

По своему опыту скажу: ощутимые результаты дает лишь классический СО2-лазер. Достаточно трех процедур с перерывом в три недели, чтобы пациентки и их мужья заметили разницу. Другой способ коррекции задней стенки влагалища - нитевой лифтинг. Он также помогает вернуть ткани в дородовое положение. В «Московской академической клинике ЭКО» мы используем американские нити на основе гиалуроновой кислоты, которые рассасываются через полтора года. Но за это время способствуют формированию, так называемого, поддерживающего каркаса из нового коллагена – принцип действия нитей такой же, как и в косметологии.

Еще одна эстетическая процедура, которая никак не решает задачи гинекологического характера, - это биоревитализация. Да, в прейскуранте многих клиник она есть. Но я не знаю, кому может понадобиться такой апдейт в интимной зоне. Поймите, старению подвержен весь организм. С возрастом кожа становится дряблой во всех областях, потому что снижается уровень коллагеновых волокон. Но это не заболевание, а естественный процесс. И я не вижу ни показаний, ни смысла назначать в таких случаях курс инъекций в области гениталий. Среди моих пациенток нет тех, кто грезит, чтобы то, что ниже пояса, хорошо смотрелось в кадре крупным планом. Совершенно другое дело – гиперплазия, когда одна половая губа вытягиваться по отношению к другой. Такие изменения происходят по вине избыточного новообразования структурных элементов тканей. Появляется риск патологии слизистой и т. д. В случае такой деформации возникают болевые ощущения, дискомфорт при половых контактах, тогда рекомендуется пластика малых половых губ.

Объективности ради скажу, что есть все же beauty-технологии, которые стали настоящим подарком, как для врачей, так и для их пациенток. Это гиалуроновые филлеры, используемые при рецидивирующем цистите. Раньше его без толку лечили антибиотиками и противомикробными препаратами. Теперь на ультразвуковом исследовании определяют неправильное положение уретры и выравнивают ее с помощью филлеров. Девушки не знают бед как минимум в течение года. Потом процедуру можно повторить.