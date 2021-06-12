Россияне сочли артистов и врачей самыми красивыми

Ранее сервис «Зарплата.ру» назвал
самые востребованные новые профессии в 2021 году. Рейтинг возглавила специальность врача телемедицины. В отчете сервиса говорится, что спрос на таких за время пандемии вырос в пять раз, а интерес к специалистам терапевтического и педиатрического профиля — почти в десять раз. Сегодня им предлагают до 130 тысяч рублей в месяц. При этом, во всем мире наметился новый тренд: заметно вырос спрос на специалистов в сфере экологии, а также навигации, робототехники и строительства в условиях Арктики.