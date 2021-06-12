Россияне сочли артистов и врачей самыми красивыми

Так, 34 процента респондентов считают самыми привлекательными артистов, 25 процентов — представителей медицинской сферы, еще 23 процента назвали самыми красивыми спортсменов. Также в топ-5 вошли летчики (19 процентов) и учителя (16 процентов).

Примечательно, что мнения опрошенных мужчин и женщин отличаются друг от друга. В частности, женщины поставили на второе место по красоте летчиков, их назвали 24 процента участниц опроса против 14 процентов мужчин. Одинаково привлекательными женщины считают летчиков и спортсменов — по 23 процента. Также, по их мнению, больше красивых людей среди дипломатов (17 процентов), чем среди учителей. В мужском рейтинге учителя опередили летчиков — за них свои голоса отдали 19 процентов респондентов против 14 процентов.