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Россияне сочли артистов и врачей самыми красивыми

Lenta.ruиещё 2
4 часа назад
Россияне в ходе опроса сервиса «Работа.ру» сочли самыми красивыми людей, работающих артистами, врачами и спортсменами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.
Россияне сочли артистов и врачей самыми красивыми
Фото: lenta.rulenta.ru
Так, 34 процента респондентов считают самыми привлекательными артистов, 25 процентов — представителей медицинской сферы, еще 23 процента назвали самыми красивыми спортсменов. Также в топ-5 вошли летчики (19 процентов) и учителя (16 процентов).
Примечательно, что мнения опрошенных мужчин и женщин отличаются друг от друга. В частности, женщины поставили на второе место по красоте летчиков, их назвали 24 процента участниц опроса против 14 процентов мужчин. Одинаково привлекательными женщины считают летчиков и спортсменов — по 23 процента. Также, по их мнению, больше красивых людей среди дипломатов (17 процентов), чем среди учителей. В мужском рейтинге учителя опередили летчиков — за них свои голоса отдали 19 процентов респондентов против 14 процентов.
Исследование проводилось в июне 2021 года. В нем приняли участие более пяти тысяч совершеннолетних представителей экономически активного населения России из всех округов страны.
Ранее сервис «Зарплата.ру» назвал самые востребованные новые профессии в 2021 году. Рейтинг возглавила специальность врача телемедицины. В отчете сервиса говорится, что спрос на таких за время пандемии вырос в пять раз, а интерес к специалистам терапевтического и педиатрического профиля — почти в десять раз. Сегодня им предлагают до 130 тысяч рублей в месяц. При этом, во всем мире наметился новый тренд: заметно вырос спрос на специалистов в сфере экологии, а также навигации, робототехники и строительства в условиях Арктики.
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