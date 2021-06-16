Россиянам назвали противопоказания для загара

Косметолог, бьюти-нутрициолог Анна Кугук назвала россиянам противопоказания для загара. Они стоят на «трех китах», рассказала эксперт радио Sputnik

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В первую очередь специалист призвала отказаться от солнечных ванн после косметических процедур. Например, не стоит загорать в течение двух недель после пилингов, уменьшающих слой эпидермиса, иначе возникнет нежелательная пигментация.

Кугук также посоветовала тщательнее выбирать косметику и отказаться от средств с содержанием кислот. Подобные продукты следует использовать в осенне-зимний период или же применять только на ночь. Противопоказанием к загару также служит розацеа — аутоиммунное заболевание, которое проявляется в покраснении кожных покровов.

Чтобы уберечь кожу от излучения, косметолог рекомендовала наносить SPF-крем, то есть защитный. Это необходимо делать при показателях ультрафиолетового индекса (UV) от четырех и выше. Косметолог напомнила, что эти данные легко найти в приложении с прогнозом погоды в любом смартфоне.

«Желательно иметь SPF-крем с физическими, а не химическими фильтрами, которые могут влиять на гормональную систему, на органы детоксикации»,

— посоветовала Кугук.