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Россиянам назвали противопоказания для загара

Lenta.ruиещё 8
6 часов назад
Косметолог, бьюти-нутрициолог Анна Кугук назвала россиянам противопоказания для загара. Они стоят на «трех китах», рассказала эксперт радио Sputnik.
Россиянам назвали противопоказания для загара
Фото: Lenta.ruLenta.ru
В первую очередь специалист призвала отказаться от солнечных ванн после косметических процедур. Например, не стоит загорать в течение двух недель после пилингов, уменьшающих слой эпидермиса, иначе возникнет нежелательная пигментация.
Кугук также посоветовала тщательнее выбирать косметику и отказаться от средств с содержанием кислот. Подобные продукты следует использовать в осенне-зимний период или же применять только на ночь. Противопоказанием к загару также служит розацеа — аутоиммунное заболевание, которое проявляется в покраснении кожных покровов.
Чтобы уберечь кожу от излучения, косметолог рекомендовала наносить SPF-крем, то есть защитный. Это необходимо делать при показателях ультрафиолетового индекса (UV) от четырех и выше. Косметолог напомнила, что эти данные легко найти в приложении с прогнозом погоды в любом смартфоне.
«Желательно иметь SPF-крем с физическими, а не химическими фильтрами, которые могут влиять на гормональную систему, на органы детоксикации»,
— посоветовала Кугук.
Наиболее оптимальные часы для загара — утром до десяти часов, а вечером — после 17. В остальное время специалист порекомендовала избегать прямых лучей солнца, находиться в тени либо в одежде и использовать солнцезащитные средств.
Красота,ИА Sputnik,
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