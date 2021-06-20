Лазерная эпиляция и другие бесполезные бьюти-процедуры

Ежегодно индустрия красоты зарабатывает миллиарды на бьюти-процедурах, к которым регулярно прибегают женщины по всему миру. И лишь немногие знают о том, что на самом деле некоторые из услуг салонов красоты абсолютно бесполезны. Подробнее о процедурах, на которые не стоит тратить деньги – в материале "Рамблера".

Лазерная эпиляция

Эта услуга кажется весьма заманчивой – всего несколько походов к специалисту и от нежелательных волос на теле не останется и следа. Вот только все не так просто. Лазер разрушает луковицы волос, находящихся в активной стадии роста. В связи с этим организм начинает стимулировать рост новых волос.

Кроме того, для разных участков тела требуются разные настройки лазера: для пушка над верхней губой одни, для зоны бикини – совершенно другие. Но порой недобросовестные мастера игнорируют этот момент и делают все для того, чтобы клиентка еще не раз вернулась в салон.

Ламинирование ресниц и бровей

Мастера описывают данную процедуру как питательную и даже лечебную. Но на самом деле ламинирование нужно лишь для долговременной укладки. Видимый эффект будет заметен только на бровях с толстыми и непослушными волосками. Если же волоски бровей тонкие и мягкие, данная процедура бессмысленна. Вдобавок к этому, при ламинировании на брови наносят химический раствор, который может вызвать аллергию.

Кератиновое выпрямление волос