"Вес 185 кг": личные истории поборовших ожирение

Пока одни сталкиваются с препятствиями, другие ищут возможности. В материале "Рамблера" - несколько историй девушек, которые твердо решили изменить свое тело, а вместе с ним и жизнь.

Фото: @glutenimpaired @glutenimpaired

Меган, минус 45 кг, планирует поддерживать форму

Меган всю жизнь плохо питалась, поэтому было неудивительно, что к своим 29 годам девушка имела огромные проблемы со здоровьем и плохое качество тела. Но однажды она решила поменять принципы своего питания и добавила физнагрузки в свою ежедневную рутину.

@megans.mission

Были и строгие диеты, и изнуряющие тренировки. Это имело краткосрочный эффект, но ее похудение было длительным, а на одной мотивации поддерживать настрой не получалось. Поэтому от радикального отказа от всего "неполезного" Меган перешла к принципам интуитивного питания и разумной достаточности. Она позволяет себе отойти от правил и не держит себя в ежовых рукавицах, это позволило ей исключить срывы, а также медленно, но верно идти к своей цели.

@megans.mission

Меган не планирует еще серьезно сбрасывать вес, больше она работает над качеством тела и своим здоровьем.

"Без оглядки на то, набираешь вес или сбрасываешь, нужно знать, что ты - королева для самой себя. Это главное".

@megans.mission

Сейчас девушка весит 97 килограммов и чувствует себя прекрасно.

Сара, минус 39 кг, продолжает худеть

Это Сара. При росте в 165 сантиметров на пике своего набора она весила 114 килограммов.

@glutenimpaired

Слева: 2017, справа: 2020

"Мы были на свадьбе друзей, и помимо меня среди гостей было две довольно крупных женщины. Помню, что тогда подумала: "Но я же не настолько огромная". А потом мы получили фотографии с торжества, и я поняла, насколько ошибалась. Я выглядела, как гора! Это настолько врезалось мне в память и оставило неизгладимый отпечаток, поэтому я решила действовать".

Сара говорит, что всегда вела активный образ жизни, поэтому до определенного момента ей довольно легко удавалось сдерживать свой вес. Но затем ее стала преследовать жгучая боль в коленях, врачи запретили ей бегать, лишний раз подниматься по лестницам и в целом рекомендовали максимально снизить нагрузку на ноги. Так она стала вести менее подвижный образ жизни, что моментально сказалось на ее теле и на здоровье организма.

@glutenimpaired

Слева: 2017, вес 114 кг. Справа: 2021, вес 77 кг

"Я не могу выполнять большинство тех упражнений, которые обычно дают в спортзале, но стараюсь находить альтернативу. Мой главный принцип похудения: расходуй больше калорий, чем потребляешь. Вот и весь секрет".

Свой путь похудения Сара начала в 2018 и пока не собирается останавливаться.

София Броян, минус 105 кг, продолжает худеть

Целеустремленным иностранкам может дать фору русская блогерша София Броян. Она похудела больше, чем на сотню килограммов, это ли не победа!

@sofiyabroyan

"Мой максимальный вес , на старте моего пути , почти 2.5 года назад ,составлял 185кг ️ ️ ️ ️



Даааа! Такое бывает и существует



Ну и сейчас мой вес 85 кг



Я не выгляжу на свой вес !

Я выгляжу меньше , но на это есть свои причины ( у меня хороший рост 172см , крепкие кости и лишняя кожа )



А так я идеальная , не забываем",

- написала она в своем блоге (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - Прим. ред.).

@sofiyabroyan

Худеть София начала в 2018 году. Она полностью поменяла свои пищевые привычки, исключив вредную еду из рациона.

@sofabro_life

"Господи,как все начиналось

Кто не проделывал этот путь ,тому не понять ,честно...

Я всегда относилась с понимаем к людям которые зависимы от сигарет / алкоголя и тд

Я была одна из них ,но я была зависима от еды ! Это все так же серьезно как и с другими зависимостями !"