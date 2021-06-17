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Россиянки в Сети раскрыли свои лайфхаки и секреты красоты

Диана Товсепова
8 часов назад
В одном из популярных сообществ в Сети россиянки поделились своими секретами и лайфхаками красоты.
Россиянки в Сети раскрыли свои секреты красоты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как выяснил "Рамблер", многим помогают копеечные средства для кожи.
"Лучший скраб для всех типов кожи - СОДА! Я перепробовала миллиард скрабов и нет соде конкуренции! Даже для моей сухой, тонкой и аллергенной кожи- сода- моя прелесть";
"От мелких высыпаний на спине мазь Метронидозол отлично поможет и стоит копейки , она же от герпеса поможет лучше спец.средств";
"От прыщей и воспалений лучше всего помогает аптечная болтушка Циндол. Мажете точечно на ночь и на утро все гораздо лучше";
"Против мелких следов и воспалений настойка календулы".
Для сухой кожи пяток советуют другие средства:
"В общем заказала хваленое масло ШИ, мажу на ночь, сверху тоненькие носочки...и вуаля, через неделю пятки не узнать! Реально стали мягкие и розовые. Да, еще раз в неделю в дУше пользуюсь пемзой для ног, мелкозернистая такая, не травмирует...".
Для улучшения роста волос на голове советуют аппарат Дарсонваль. Причем его используют и для улучшения качества кожи и избавления от целлюлита.
Для быстрого и ровного загара многие советуют использовать кокосовое масло.
*Прим.ред.— орфография и пунктуация авторов сохранены.
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