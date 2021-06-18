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"Ангелы" Victoria's secret променяли красоту на другие преимущества

Стелла Шмель
8 часов назад
Новые модели Victoria's secret будут работать вместе с девушками, достигшими определенных высот в самых разных сферах, либо являются лидерами какого-то движения. Амбассадорами бренда стали журналист, фотограф, активистка за гендерное равенство и другие. Рассказываем о некоторых из тех, кто собирается менять скандальный имидж бренда, чтобы вернуть лояльность своей аудитории.
Валентина Сампайо, актриса и модель-трансгендер
1/9 Валентина Сампайо, актриса и модель-трансгендер
Фото: @valentts
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Первые шаги в модельном бизнесе Сампайо были трудными из-за того, что она является трансгендером. Модельные агентства опасались с ней работать, реакция аудитории была непредсказуема. Времена менялись, теперь трансгендерность - это то, что отличает Сампайо от других моделей и играет ей на руку.
2/9 Первые шаги в модельном бизнесе Сампайо были трудными из-за того, что она является трансгендером. Модельные агентства опасались с ней работать, реакция аудитории была непредсказуема. Времена менялись, теперь трансгендерность - это то, что отличает Сампайо от других моделей и играет ей на руку.
Фото: @valentts
Адут Акеч - модель с непростой судьбой, теперь является амбассадором бренда Victoria's secret. Родилась на пути из Судана в Кению, восемь лет провела в лагере беженцев под патронажем ООН. Позже перебралась с семьей в Австралию и уже тогда знала, что получит образование и станет моделью.
3/9 Адут Акеч - модель с непростой судьбой, теперь является амбассадором бренда Victoria's secret. Родилась на пути из Судана в Кению, восемь лет провела в лагере беженцев под патронажем ООН. Позже перебралась с семьей в Австралию и уже тогда знала, что получит образование и станет моделью.
Фото: @adutakech
Так и случилось. Несмотря на взлет модельной карьеры в свои юные 13 лет, девушка не бросила школу, а теперь полностью обеспечивает своих родителей.
4/9 Так и случилось. Несмотря на взлет модельной карьеры в свои юные 13 лет, девушка не бросила школу, а теперь полностью обеспечивает своих родителей.
Фото: @adutakech
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Меган Рапино, активистка и спортсменка
5/9 Меган Рапино, активистка и спортсменка
Фото: @mrapinoe
Меган Рапино - 35-летняя футболистка, играющая в роли полузащитника. Также она выступает за гендерное равноправие и является открытой лесбиянкой.
6/9 Меган Рапино - 35-летняя футболистка, играющая в роли полузащитника. Также она выступает за гендерное равноправие и является открытой лесбиянкой.
Фото: @mrapinoe
Аманда Де Кадене, фотограф и журналист
7/9 Аманда Де Кадене, фотограф и журналист
Фото: @amandadecadenet
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Эйлин Гу, спорстменка, одна из лучших лыжных фристайлеров мира
8/9 Эйлин Гу, спорстменка, одна из лучших лыжных фристайлеров мира
Фото: @eileen_gu_
Эйлин профессионально занимается лыжным фристайлом. А в 2020 году даже даже взяла две золотые медали в юношеской Олимпиаде.
9/9 Эйлин профессионально занимается лыжным фристайлом. А в 2020 году даже даже взяла две золотые медали в юношеской Олимпиаде.
Фото: @eileen_gu_
Подробнее о некоторых из них - в фотогалерее "Рамблера".

Валентина Сампайо, актриса и модель-трансгендер

В 2019 году стала первой открытой трансгендерной моделью Victoria’s Secret. Она открыто обсуждает свое прошлое и рассказывает о личной жизни. Валентина не скрывает, что с восьми лет чувствовала себя не в своем теле, поэтому как только смогла, сразу сделала операцию.
Первые шаги в модельном бизнесе Сампайо были трудными именно из-за того, что она является трансгендером. Многие модельные агентства опасались с ней работать, потому что реакция заказчиков и аудитории была непредсказуема.
Времена поменялись, теперь трансгендерность - это то, что отличает Сампайо от других моделей и играет ей на руку.

Адут Акеч, беженка из Южного Судана

Адут Акеч - модель с непростой судьбой, теперь является амбассадором бренда Victoria's secret.
Родилась на пути из Судана в Кению, восемь лет провела в лагере беженцев под патронажем ООН. Позже перебралась с семьей в Австралию и уже тогда знала, что получит образование и станет моделью.
Так и случилось. Несмотря на взлет модельной карьеры в свои юные 13 лет, девушка не бросила школу, а теперь полностью обеспечивает своих родителей.

Меган Рапино, активистка и спортсменка

Меган Рапино - 35-летняя футболистка, играющая в роли полузащитника. Также она выступает за гендерное равноправие и является открытой лесбиянкой.

Аманда Де Кадене, фотограф и журналист

К своим 49 годам Аманда успела реализоваться как фотограф, журналист, писательница и актриса.

Эйлин Гу, спорстменка

Эйлин - одна из лучших лыжных фристайлеров мира. Эйлин профессионально занимается лыжным фристайлом. А в 2020 году даже даже взяла две золотые медали в юношеской Олимпиаде.
"Victoria's Secret стремится к тому, чтобы бренд называли международным «защитником» в работе над увеличением прав и свобод женщин",
— пишет The New York Times со ссылкой на исполнительного директора компании Мартина Уотерса.
Красота,Фото,ООН,New York Times,
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