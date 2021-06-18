Новые модели Victoria's secret будут работать вместе с девушками, достигшими определенных высот в самых разных сферах, либо являются лидерами какого-то движения. Амбассадорами бренда стали журналист, фотограф, активистка за гендерное равенство и другие. Рассказываем о некоторых из тех, кто собирается менять скандальный имидж бренда, чтобы вернуть лояльность своей аудитории.

1/9 Валентина Сампайо, актриса и модель-трансгендер Фото: @valentts Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Первые шаги в модельном бизнесе Сампайо были трудными из-за того, что она является трансгендером. Модельные агентства опасались с ней работать, реакция аудитории была непредсказуема. Времена менялись, теперь трансгендерность - это то, что отличает Сампайо от других моделей и играет ей на руку. Фото: @valentts 3/9 Адут Акеч - модель с непростой судьбой, теперь является амбассадором бренда Victoria's secret. Родилась на пути из Судана в Кению, восемь лет провела в лагере беженцев под патронажем ООН. Позже перебралась с семьей в Австралию и уже тогда знала, что получит образование и станет моделью. Фото: @adutakech 4/9 Так и случилось. Несмотря на взлет модельной карьеры в свои юные 13 лет, девушка не бросила школу, а теперь полностью обеспечивает своих родителей. Фото: @adutakech Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Меган Рапино, активистка и спортсменка Фото: @mrapinoe 6/9 Меган Рапино - 35-летняя футболистка, играющая в роли полузащитника. Также она выступает за гендерное равноправие и является открытой лесбиянкой. Фото: @mrapinoe 7/9 Аманда Де Кадене, фотограф и журналист Фото: @amandadecadenet Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Эйлин Гу, спорстменка, одна из лучших лыжных фристайлеров мира Фото: @eileen_gu_ 9/9 Эйлин профессионально занимается лыжным фристайлом. А в 2020 году даже даже взяла две золотые медали в юношеской Олимпиаде. Фото: @eileen_gu_

Подробнее о некоторых из них - в фотогалерее "Рамблера".

Валентина Сампайо, актриса и модель-трансгендер

В 2019 году стала первой открытой трансгендерной моделью Victoria’s Secret. Она открыто обсуждает свое прошлое и рассказывает о личной жизни. Валентина не скрывает, что с восьми лет чувствовала себя не в своем теле, поэтому как только смогла, сразу сделала операцию.

Первые шаги в модельном бизнесе Сампайо были трудными именно из-за того, что она является трансгендером. Многие модельные агентства опасались с ней работать, потому что реакция заказчиков и аудитории была непредсказуема.

Времена поменялись, теперь трансгендерность - это то, что отличает Сампайо от других моделей и играет ей на руку.

Адут Акеч, беженка из Южного Судана

Адут Акеч - модель с непростой судьбой, теперь является амбассадором бренда Victoria's secret.

Родилась на пути из Судана в Кению, восемь лет провела в лагере беженцев под патронажем ООН . Позже перебралась с семьей в Австралию и уже тогда знала, что получит образование и станет моделью.

Так и случилось. Несмотря на взлет модельной карьеры в свои юные 13 лет, девушка не бросила школу, а теперь полностью обеспечивает своих родителей.

Меган Рапино, активистка и спортсменка

Меган Рапино - 35-летняя футболистка, играющая в роли полузащитника. Также она выступает за гендерное равноправие и является открытой лесбиянкой.

Аманда Де Кадене, фотограф и журналист

К своим 49 годам Аманда успела реализоваться как фотограф, журналист, писательница и актриса.

Эйлин Гу, спорстменка

Эйлин - одна из лучших лыжных фристайлеров мира. Эйлин профессионально занимается лыжным фристайлом. А в 2020 году даже даже взяла две золотые медали в юношеской Олимпиаде.

"Victoria's Secret стремится к тому, чтобы бренд называли международным «защитником» в работе над увеличением прав и свобод женщин",