Новые модели Victoria's secret будут работать вместе с девушками, достигшими определенных высот в самых разных сферах, либо являются лидерами какого-то движения. Амбассадорами бренда стали журналист, фотограф, активистка за гендерное равенство и другие. Рассказываем о некоторых из тех, кто собирается менять скандальный имидж бренда, чтобы вернуть лояльность своей аудитории.
Подробнее о некоторых из них - в фотогалерее "Рамблера".
Валентина Сампайо, актриса и модель-трансгендер
В 2019 году стала первой открытой трансгендерной моделью Victoria’s Secret. Она открыто обсуждает свое прошлое и рассказывает о личной жизни. Валентина не скрывает, что с восьми лет чувствовала себя не в своем теле, поэтому как только смогла, сразу сделала операцию.
Первые шаги в модельном бизнесе Сампайо были трудными именно из-за того, что она является трансгендером. Многие модельные агентства опасались с ней работать, потому что реакция заказчиков и аудитории была непредсказуема.
Времена поменялись, теперь трансгендерность - это то, что отличает Сампайо от других моделей и играет ей на руку.
Адут Акеч, беженка из Южного Судана
Адут Акеч - модель с непростой судьбой, теперь является амбассадором бренда Victoria's secret.
Родилась на пути из Судана в Кению, восемь лет провела в лагере беженцев под патронажем ООН. Позже перебралась с семьей в Австралию и уже тогда знала, что получит образование и станет моделью.
Так и случилось. Несмотря на взлет модельной карьеры в свои юные 13 лет, девушка не бросила школу, а теперь полностью обеспечивает своих родителей.
Меган Рапино, активистка и спортсменка
Меган Рапино - 35-летняя футболистка, играющая в роли полузащитника. Также она выступает за гендерное равноправие и является открытой лесбиянкой.
Аманда Де Кадене, фотограф и журналист
К своим 49 годам Аманда успела реализоваться как фотограф, журналист, писательница и актриса.
Эйлин Гу, спорстменка
Эйлин - одна из лучших лыжных фристайлеров мира. Эйлин профессионально занимается лыжным фристайлом. А в 2020 году даже даже взяла две золотые медали в юношеской Олимпиаде.
"Victoria's Secret стремится к тому, чтобы бренд называли международным «защитником» в работе над увеличением прав и свобод женщин",
— пишет The New York Times со ссылкой на исполнительного директора компании Мартина Уотерса.