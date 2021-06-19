Красотки в погонах: «Мисс УИС-2021»

В основной конкурс прошли 86 победительниц регионального отбора. Среди них жюри определило двенадцать финалисток, которые и поборются за титул «Мисс уголовно-исправительная система — 2021». Кстати, традиционного дефиле в купальниках не будет — несолидно. Вместо него — фотосессия в служебной форме и вечернем платье, танцы, стихи и видеоролики с презентацией участницы. Видео можно найти на сайте ФСИН. Победительницу определят в ходе голосования. Необычный конкурс привлек внимание американских журналистов, которые опубликовали фотографии девушек, а также отметили, что видеоролики призваны вдохновить зрителей и в лучшем свете представить работу в пенитенциарной системе.