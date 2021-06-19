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Красотки в погонах: «Мисс УИС-2021»

Полина Алферова
7 часов назад
Красивые женщины не только ходят по подиуму, но и осваивают самые сложные профессии. Например, работают в уголовно-исправительной системе. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) решила провести конкурс красоты среди своих сотрудниц. «Рамблер» собрал фотографии участниц.
Индира Фарсина, сотрудник УФСИН России по Республике Татарстан
1/12 Индира Фарсина, сотрудник УФСИН России по Республике Татарстан
Фото: fsin.gov.ru
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Анастасия Околелова, сотрудник УФСИН России по Самарской области
2/12 Анастасия Околелова, сотрудник УФСИН России по Самарской области
Фото: fsin.gov.ru
Екатерина Васильева, сотрудник УФСИН России по Владимирской области
3/12 Екатерина Васильева, сотрудник УФСИН России по Владимирской области
Фото: fsin.gov.ru
Вероника Унжакова, сотрудник ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу
4/12 Вероника Унжакова, сотрудник ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу
Фото: fsin.gov.ru
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Вероника Швед, сотрудник ГУФСИН России по Челябинской области
5/12 Вероника Швед, сотрудник ГУФСИН России по Челябинской области
Фото: fsin.gov.ru
Дарья Строганова, сотрудник УФСИН России по Мурманской области
6/12 Дарья Строганова, сотрудник УФСИН России по Мурманской области
Фото: fsin.gov.ru
Татьяна Грицаенко, сотрудник УФСИН России по Саратовской области
7/12 Татьяна Грицаенко, сотрудник УФСИН России по Саратовской области
Фото: fsin.gov.ru
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Дарья Тарасевич, сотрудник УФСИН России по Ивановской области
8/12 Дарья Тарасевич, сотрудник УФСИН России по Ивановской области
Фото: fsin.gov.ru
Юлия Осокина, сотрудник УФСИН России по Ульяновской области
9/12 Юлия Осокина, сотрудник УФСИН России по Ульяновской области
Фото: fsin.gov.ru
Юлия Осокина, сотрудник УФСИН России по Ульяновской области
10/12 Юлия Осокина, сотрудник УФСИН России по Ульяновской области
Фото: fsin.gov.ru
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Валерия Агоян, сотрудник УФСИН России по Курганской области
11/12 Валерия Агоян, сотрудник УФСИН России по Курганской области
Фото: fsin.gov.ru
Диана Сат, сотрудник УФСИН России по Республике Тыва
12/12 Диана Сат, сотрудник УФСИН России по Республике Тыва
Фото: fsin.gov.ru
В основной конкурс прошли 86 победительниц регионального отбора. Среди них жюри определило двенадцать финалисток, которые и поборются за титул «Мисс уголовно-исправительная система — 2021». Кстати, традиционного дефиле в купальниках не будет — несолидно. Вместо него — фотосессия в служебной форме и вечернем платье, танцы, стихи и видеоролики с презентацией участницы. Видео можно найти на сайте ФСИН. Победительницу определят в ходе голосования. Необычный конкурс привлек внимание американских журналистов, которые опубликовали фотографии девушек, а также отметили, что видеоролики призваны вдохновить зрителей и в лучшем свете представить работу в пенитенциарной системе.
Красота,Фото,ФСИН,
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