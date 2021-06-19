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Лукашенко рассказал о том, как "подпитывался" антителами

Газета.Ru
12 часов назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил о том, что «подпитывался» антителами», находясь в красных зонах. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с врачами во второй детской больнице Минска, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко рассказал о том, как "подпитывался" антителами
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Во время своего визита Лукашенко подошел к двум женщинам-врачам и спросил у них, болели ли они коронавирусом. Одна из них ответила, что не болела и сделала прививку, а другая призналась, что COVID-19 у нее был, но после выздоровления она тоже вакцинировалась. Затем Лукашенко поинтересовался, остались ли у нее антитела после болезни, на что женщина ответила, что они были, но на всякий случай она решила подстраховаться.
«А сколько у тебя было [антител]? Восемь? Ну это мало. У меня 25 было месяц назад. Но я подпитывался, будучи в красных зонах», — сказал Лукашенко.
Ранее сообщалось о том, что Лукашенко посоветовал соотечественникам «нормально питаться», чтобы бороться с коронавирусом и другими инфекциями.
Красота,Александр Лукашенко,
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