Лукашенко рассказал о том, как "подпитывался" антителами

Во время своего визита Лукашенко подошел к двум женщинам-врачам и спросил у них, болели ли они коронавирусом. Одна из них ответила, что не болела и сделала прививку, а другая призналась, что COVID-19 у нее был, но после выздоровления она тоже вакцинировалась. Затем Лукашенко поинтересовался, остались ли у нее антитела после болезни, на что женщина ответила, что они были, но на всякий случай она решила подстраховаться.