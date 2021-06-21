Хрупкая британка, пожирающая мегапорции фастфуда

Британка Кейт Овенс (Kate Ovens), чей рост составляет 165 см, а объем талии — чуть более 70 см, является обладательницей по-настоящему зверского аппетита. Это девушка-машина по поеданию на скорость, которая постоянно ставит рекорды.

На этих фото миниатюрная девушка, однако, намерения у нее не совсем «хрупкие»: она с легкостью может схомячить 2,5 килограммовый хот-дог в один присест за считаные минуты

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Еще в 2014 году 20-летняя Кейт Овенс из города Ньюкасл, что на северо-восточном побережье Великобритании, стала вести свой блог о еде. При этом главной фишкой миниатюрной и миловидной девушки стали не обычные блюда, рассчитанные на одного человека, а мегапорции!

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К примеру, все эти пиццы — для нее одной. Как ей удается столько есть и оставаться в форме — трудно даже представить.

Кейт решила принимать участие в соревнованиях, после того как друзья пригласили ее в местный ресторан, где уговорили присоединиться к поеданию на скорость.

В 2019 году Кейт в рекордное время съела гигантский хот-дог, который, к слову, готовили сразу два повара. Длина блюда составляла один метр, а на стол его выносили сразу два официанта. Общий вес хот-дога с сыром, майонезом, кетчупом, горчицей, беконом и сосиской достигал отметки в 2,5 кг.

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