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Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест

Газета.Ruиещё 18
6 часов назад
Основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу, которых задержали в Минске при посадке самолета Ryanair, перевели под домашний арест. Об этом рассказали родители задержанных, передает "Би-би-си". Отец Протасевича Дмитрий отметил, что не встречался с сыном. По его словам, ему "сложно комментировать действия властей, какие у них цели". Он подчеркнул, что с Протасевича и Сапеги не снимали обвинений, они находятся под контролем властей. "Мы находимся в шоке," - сказал, в свою очередь, отчим Сапеги. По словам родителей девушки, для них это стало неожиданностью. Сапега в настоящий момент находится одна в съемной квартире в Минске. До этого посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов заявлял, что Сапеге могут продлить арест.
Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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