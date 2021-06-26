Что должно быть в косметичке в жару, а что оставить дома: советы звездного визажиста

Фото: Peopletalk Peopletalk

В Москву пришла жара. Плавится воздух, плавится асфальт, а вместе с ними и наша косметика на лице. Тон стекает, тушь отпечатывается, в придачу от маски в духоте появляются высыпания. Не говоря уже об ощущении липкости и жирном блеске!

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На отдыхе за городом или на море этот вопрос можно решить легко – просто отказаться на время от декоративной косметики и наслаждаться единением с природой. А что делать, если тебе нужно ежедневно посещать офис или предстоит свидание на какой-нибудь модной веранде, а ты пока не совсем готова показаться окружающим в формате super natural? Вот пара простых лайфхаков от эксперта.

Алена Лапина, звездный визажист, мейкап-тренер, основательница бьюти-пространства Art’Up, амбассадор by Terry

Уход: режим «лайт»

Летняя декоративная косметика точно так же, как и уходовая, очень отличается от зимней. Что касается последней, я рекомендую отправить все плотные и питательные текстуры в летний отпуск.

Или, если речь идет о часто используемых кремах, перевести их в ночной режим. А утром пользоваться только легким увлажнением! Это может быть крем, гель (или крем-гель), а то и вовсе невесомая сыворотка.

Подбираем тон грамотно

В поисках подходящего тонального крема обрати внимание на CC- и BB-текстуры. Если нужно, миксуй CC и BB и добавляй локально консилер.

Если ты все же в сомнениях и не хочешь расставаться с любимой «пуленепробиваемой тоналкой», помни, что именно плотные слои косметики провоцируют высыпания на коже в жару.

Но сначала готовим «грунт»

Еще один важный момент для стойкого и свежего макияжа – использование праймера. Чтобы бьюти-продукт работал, его нужно подобрать под тип кожи.

По-настоящему «твой» праймер не создаст дополнительного слоя в макияже и будет отвечать за стойкость тона, становясь этаким связующим звеном между ним и кожей. Лично я нашла для себя идеальную комбинацию для жаркой погоды – подсвечивающий праймер на все лицо и консилер в локальных зонах.

Меняй сухое на кремовое

Звучит парадоксально, но я советую сменить сухие текстуры на кремовые. Последние имеют очень хорошую сцепку с кожей и могут создавать легкий и тонкий слой макияжа.

Кремовые тени также проявят себя более стойкими в жару и, кроме того, дадут эффект «влажности» кожи, что очень актуально для летних образов. Ну а кремовые румяна создадут эффект румянца, как бы проступающего сквозь кожу.

Как создать матирующий эффект без вреда для кожи?

Видеть в зеркале и ощущать жирный блеск на лице – сомнительное удовольствие. Впрочем, твоя кожа не обрадуется и плотному слою матирующей пудры. Что делать?

Перейти на матирующие салфетки и аккуратно «промакивать» ими проблемные участки. Макияж останется невредим, а кожа не получит лишнюю нагрузку декоративной косметикой.

Будь в тренде

Итак, кожа увлажнена и готова к акцентным деталям в макияже. Поскольку на улице лето, среди основных тенденций остаются эффектные сочные цвета. Яркие кремовые тени,сочные пигменты на губах, цветная тушь – хоть что-то из этого должно поселиться в твоей косметичке в жаркий сезон. Даже если ты обожаешь черные графические стрелки, присмотрись к синим, сливовым или даже коричневым альтернативам.

В макияже глаз обращай внимание на то, чтобы карандаши и тушь были хотя бы влагостойкими (если не хочешь превратиться в панду). Ну а чтобы сохранить мейкап наверняка, выбирайводостойкие средства, которые смываются только двухфазной жидкостью.

Выстави защиту

Ну и напоследок немного нравоучений. Да-да-да, не забываем про великий и могучий SPF-фильтр.