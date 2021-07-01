Как сохранить молодость кожи без косметики

Телеведущая Наталья Тарасова , доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко и приглашенный гость, профессор-кардиолог Владимир Подхомутников в эфире программы «О самом главном» рассказали о способах сохранить молодость кожи без использования косметических продуктов. Выпуск опубликован на YouTube

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Медицинские специалисты рассказали, что для поддержания молодости в организме должно быть достаточное содержание коллагена. Подхомутников назвал одним из самых насыщенных коллагеном продуктов мясо, поэтому в рационе питания оно должно быть. Также, по его словам, большое количество легко усваиваемого коллагена содержится в рыбе.

Второй важный фактор для сохранения молодости — сон, который должен длиться не менее 7 часов в день. Врач Шаповаленко призвала ложиться не позже 23 часов и стараться сделать сон глубоким. Также врачи призвали регулярно заниматься физическими нагрузками.

Шаповаленко и Подхомутников объяснили, что на синтез коллагена влияет и употребление воды. Кардиолог подчеркнул необходимость выбирать качественную и хорошо минерализованную жидкость. Такая вода, по его словам, нормализует кислотно-щелочной и водно-солевой баланс организма.