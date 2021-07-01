Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Врачи назвали способ сохранить молодость кожи без косметики

Lenta.ru
1 июля 2021
Телеведущая Наталья Тарасова, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко и приглашенный гость, профессор-кардиолог Владимир Подхомутников в эфире программы «О самом главном» рассказали о способах сохранить молодость кожи без использования косметических продуктов. Выпуск опубликован на YouTube.
Как сохранить молодость кожи без косметики
Фото: Lenta.ru Lenta.ru
Медицинские специалисты рассказали, что для поддержания молодости в организме должно быть достаточное содержание коллагена. Подхомутников назвал одним из самых насыщенных коллагеном продуктов мясо, поэтому в рационе питания оно должно быть. Также, по его словам, большое количество легко усваиваемого коллагена содержится в рыбе.
Второй важный фактор для сохранения молодости — сон, который должен длиться не менее 7 часов в день. Врач Шаповаленко призвала ложиться не позже 23 часов и стараться сделать сон глубоким. Также врачи призвали регулярно заниматься физическими нагрузками.
Шаповаленко и Подхомутников объяснили, что на синтез коллагена влияет и употребление воды. Кардиолог подчеркнул необходимость выбирать качественную и хорошо минерализованную жидкость. Такая вода, по его словам, нормализует кислотно-щелочной и водно-солевой баланс организма.
Также эксперты объяснили, что дефицит коллагена приводит не только к мимическим морщинам, но и к другим проблемам со здоровьем: заболеваниям сосудов, хрупкости костей и суставов, нарушению зрения.
Красота,Без косметики,Татьяна Шаповаленко,Наталья Тарасова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители