Как максимально продлить молодость кожи

С возрастом в организме происходят изменения, как внешние, так и внутренние. Можно заметить появление морщин и носогубных складок, опущение уголков глаз и прочее, а также склонность к различным болезням, повышенное артериальное давление и нарушение обмена веществ. Это происходит в связи с снижением синтеза эстрогена - гормона молодости. Кроме того, нарушается синтез коллагена - белка, который обеспечивает прочность и эластичность кожи.

Как сообщается в программе, помимо проблем с кожей недостаток коллагена приводит к следующим последствиям: нарушение роста и структуры волос и ногтей, проблемы с позвоночником, ухудшение зрения, мышечная слабость, опущение внутренних органов, хрупкость костей и суставов и заболевания сосудов.

Для нормализации уровня коллагена необходимо включить в свой рацион мясо и рыбу, в которых полезное вещество содержится в больших количествах. Кроме того, важен здоровый, полноценный и регулярный сон. По словам Владимира Подхомутникова, в нашем организме в период с 23:00-7:00 запускается механизм омоложения организма, в ином случае человек пропускает этот процесс. А чтобы улучшить качество сна и жизни в целом, специалисты рекомендуют регулярные физические нагрузки около 20-30 минут в день. Помните, что еще важно соблюдать питьевой режим. Выбирайте хорошо минерализованную жидкость, она нормализует кислотно-щелочной и водно-солевой баланс в организме.