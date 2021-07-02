Что известно о новой "Мисс Москва 2021"

30 июня состоялся финал конкурса "Мисс Москва 2021", на котором выбрали победительницу — самую красивую девушку столицы по мнению зрителей. Ей стала 23-летняя Аля Саламова. "Рамблер" рассказывает, что известно о победительнице.

1/8 30 июня состоялся финал конкурса "Мисс Москва 2021", на котором выбрали победительницу — самую красивую девушку столицы по мнению зрителей Фото: @missmoscow_official Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Известно, что у девушки есть азербайджанские корни, но сама она живет в Москве. Фото: @blood_mixturee 3/8 Ранее она уже участвовала в конкурсах красоты и завоевала титул "Мисс рублевская красавица". Фото: @blood_mixturee 4/8 Сама Аля призналась, что в конкурсах красоты мечтала участвовать с детства, так как наблюдала, как наряжается ее сестра. Фото: @blood_mixturee Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 "И я для себя решила, что вырасту и обязательно поучаствую. Для поддержания идеальной формы я занимаюсь джампинг-фитнесом и растяжкой, а больше ничего и не делаю". Фото: @blood_mixturee 6/8 Саламова рассказала, что дальше планирует продолжать участвовать в конкурсах. Так, она хочет пойти на "Красу России", а потом и на "Мисс Вселенную". Фото: @blood_mixturee 7/8 Также у нее в планах — получить высшее образование и работать в индустрии красоты. Фото: @blood_mixturee Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 В Сети уже прозвали победительницу "копией Мелании Трамп". По мнению пользователей, новая "Мисс Москва" сильно похожа на супругу экс-президента США. Фото: @blood_mixturee

Известно, что у девушки есть азербайджанские корни, но сама она живет в Москве. Ранее она уже участвовала в конкурсах красоты и завоевала титул "Мисс рублевская красавица". Сама Аля призналась, что в конкурсах красоты мечтала участвовать с детства, так как наблюдала, как наряжается ее сестра.

"И я для себя решила, что вырасту и обязательно поучаствую. Для поддержания идеальной формы я занимаюсь джампинг-фитнесом и растяжкой, а больше ничего и не делаю"

Саламова рассказала, что дальше планирует продолжать участвовать в конкурсах. Так, она хочет пойти на "Красу России", а потом и на "Мисс Вселенную". Также у нее в планах — получить высшее образование и работать в индустрии красоты.