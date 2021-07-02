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Что известно о новой "Мисс Москва 2021"

Елизавета Назарова
2 июля 2021
30 июня состоялся финал конкурса "Мисс Москва 2021", на котором выбрали победительницу — самую красивую девушку столицы по мнению зрителей. Ей стала 23-летняя Аля Саламова. "Рамблер" рассказывает, что известно о победительнице.
30 июня состоялся финал конкурса "Мисс Москва 2021", на котором выбрали победительницу — самую красивую девушку столицы по мнению зрителей
1/8 30 июня состоялся финал конкурса "Мисс Москва 2021", на котором выбрали победительницу — самую красивую девушку столицы по мнению зрителей
Фото:  @missmoscow_official
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Известно, что у девушки есть азербайджанские корни, но сама она живет в Москве.
2/8 Известно, что у девушки есть азербайджанские корни, но сама она живет в Москве.
Фото: @blood_mixturee
Ранее она уже участвовала в конкурсах красоты и завоевала титул "Мисс рублевская красавица".
3/8 Ранее она уже участвовала в конкурсах красоты и завоевала титул "Мисс рублевская красавица".
Фото: @blood_mixturee
Сама Аля призналась, что в конкурсах красоты мечтала участвовать с детства, так как наблюдала, как наряжается ее сестра.
4/8 Сама Аля призналась, что в конкурсах красоты мечтала участвовать с детства, так как наблюдала, как наряжается ее сестра.
Фото: @blood_mixturee
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"И я для себя решила, что вырасту и обязательно поучаствую. Для поддержания идеальной формы я занимаюсь джампинг-фитнесом и растяжкой, а больше ничего и не делаю".
5/8 "И я для себя решила, что вырасту и обязательно поучаствую. Для поддержания идеальной формы я занимаюсь джампинг-фитнесом и растяжкой, а больше ничего и не делаю".
Фото: @blood_mixturee
Саламова рассказала, что дальше планирует продолжать участвовать в конкурсах. Так, она хочет пойти на "Красу России", а потом и на "Мисс Вселенную".
6/8 Саламова рассказала, что дальше планирует продолжать участвовать в конкурсах. Так, она хочет пойти на "Красу России", а потом и на "Мисс Вселенную".
Фото: @blood_mixturee
Также у нее в планах — получить высшее образование и работать в индустрии красоты.
7/8 Также у нее в планах — получить высшее образование и работать в индустрии красоты.
Фото: @blood_mixturee
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В Сети уже прозвали победительницу "копией Мелании Трамп". По мнению пользователей, новая "Мисс Москва" сильно похожа на супругу экс-президента США.
8/8 В Сети уже прозвали победительницу "копией Мелании Трамп". По мнению пользователей, новая "Мисс Москва" сильно похожа на супругу экс-президента США.
Фото: @blood_mixturee
Известно, что у девушки есть азербайджанские корни, но сама она живет в Москве. Ранее она уже участвовала в конкурсах красоты и завоевала титул "Мисс рублевская красавица". Сама Аля призналась, что в конкурсах красоты мечтала участвовать с детства, так как наблюдала, как наряжается ее сестра.
"И я для себя решила, что вырасту и обязательно поучаствую. Для поддержания идеальной формы я занимаюсь джампинг-фитнесом и растяжкой, а больше ничего и не делаю"
Саламова рассказала, что дальше планирует продолжать участвовать в конкурсах. Так, она хочет пойти на "Красу России", а потом и на "Мисс Вселенную". Также у нее в планах — получить высшее образование и работать в индустрии красоты.
В Сети уже прозвали победительницу "копией Мелании Трамп". По мнению пользователей, новая "Мисс Москва" сильно похожа на супругу экс-президента США.
Красота,Фото,Красивые девушки,
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