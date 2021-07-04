Почему Зайцев сделал свою музу уборщицей

Вячеслав Зайцев — популярный художник-модельер мирового уровня. Его по праву называют легендой моды и «красным Диором ». Главной своей музой он до сих пор называет знаменитую советскую модель Регину Збарскую . Почему художник сделал ее в последствии уборщицей, расскажет «Рамблер».

В начале 60-х годов эта миловидная брюнетка стала всемирно популярной манекенщицей и была на короткой ноге с такими легендами мира моды, как Пьер Карден и Кристиан Диор. О Регине Збарской постоянно сплетничали, приписывая ей романы то с крупными чинами, то с западными звездами. А она сама о себе почти ничего не рассказывала, была закрытым человеком. Ходили слухи, что Збарская работает на КГБ, а потому и путешествует даже в Буэнос-Айрес.

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В 1960 году Регина познакомилась с модным художником Львом Збарским. Будущий муж модели был настоящим плейбоем, но красавице удалось его очаровать: они целых семь лет были самой красивой парой московского бомонда. Детей не заводили: якобы Збарский не хотел.

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В конце 60-х Лев ушел от Регины, а позже эмигрировал. У манекенщицы началась депрессия, она ушла с подиума и даже пару раз пыталась наложить на себя руки. Очередная попытка привела её в спецлечебницу, надолго. После выписки, несмотря на набранный вес, она продолжила сниматься для модных журналов – рекламируя модели для дам чуть в теле.

Ее поддержал модельер Вячеслав Зайцев, который всегда был в хороших отношениях с Региной. Он называл ее особенной, профессионалом и не пустышкой и даже чуть кривоватые ноги модели считал прекрасной особенностью, а не дефектом.

А потом случилась беда: югославский журналист (то ли знакомый, то ли даже больше) выпустил в Европе книгу «Сто ночей с Региной Збарской». Он писал, что «самое красивое оружие Кремля» ругала советский строй и признавалась, что выполняла задания КГБ, докладывала на других манекенщиц. У Регины случился нервный срыв. Ее опять спасли, но дорога на подиум уже была закрыта.