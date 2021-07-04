Почему Зайцев сделал свою музу уборщицей

Вячеслав Зайцев
— популярный художник-модельер мирового уровня. Его по праву называют легендой моды и «красным Диором
». Главной своей музой он до сих пор называет знаменитую советскую модель Регину Збарскую
. Почему художник сделал ее в последствии уборщицей, расскажет «Рамблер».
В начале 60-х годов эта миловидная брюнетка стала всемирно популярной манекенщицей и была на короткой ноге с такими легендами мира моды, как Пьер Карден
и Кристиан Диор. О Регине Збарской постоянно сплетничали, приписывая ей романы то с крупными чинами, то с западными звездами. А она сама о себе почти ничего не рассказывала, была закрытым человеком. Ходили слухи, что Збарская работает на КГБ, а потому и путешествует даже в Буэнос-Айрес.
В 1960 году Регина познакомилась с модным художником Львом Збарским. Будущий муж модели был настоящим плейбоем, но красавице удалось его очаровать: они целых семь лет были самой красивой парой московского бомонда. Детей не заводили: якобы Збарский не хотел.
В конце 60-х Лев ушел от Регины, а позже эмигрировал. У манекенщицы началась депрессия, она ушла с подиума и даже пару раз пыталась наложить на себя руки. Очередная попытка привела её в спецлечебницу, надолго. После выписки, несмотря на набранный вес, она продолжила сниматься для модных журналов – рекламируя модели для дам чуть в теле.
Ее поддержал модельер Вячеслав Зайцев, который всегда был в хороших отношениях с Региной. Он называл ее особенной, профессионалом и не пустышкой и даже чуть кривоватые ноги модели считал прекрасной особенностью, а не дефектом.
А потом случилась беда: югославский журналист (то ли знакомый, то ли даже больше) выпустил в Европе книгу «Сто ночей с Региной Збарской». Он писал, что «самое красивое оружие Кремля» ругала советский строй и признавалась, что выполняла задания КГБ, докладывала на других манекенщиц. У Регины случился нервный срыв. Ее опять спасли, но дорога на подиум уже была закрыта.
Манекенщицу вновь поддержал Вячеслав Зайцев. Он искренне обожал Збарскую, считая ее своей музой. Она же называла его Зайчиком. Пытаясь избавить подругу от депрессии, модельер взял ее к себе на работу в Дом мод. Уборщицей, сниматься она больше и сама не хотела. Вскоре, 15 ноября 1987 года, 52-летняя все-таки наложила на себя руки.