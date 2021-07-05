Что делать, если от медицинской маски прыщи

В пандемию многие столкнулись с «маскне» — состоянием кожи, которое вызвано ношением медицинской или хлопковой маски. Прыщи и комедоны появляются в местах, где маска плотнее всего прилегает к коже: на щеках, подбородке и шее. «Рамблер» рассказывает, как бороться с воспалениями и раздражением.

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Консультация с врачом необходима, чтобы исключить другие патологии и аллергии.

Выбирать «дышащие» маски

Если на коже уже есть раздражения, лучше отказаться от масок с принтами, кружевом и стразами. Лучший вариант — одноразовая медицинская маска. Также подойдут модели из натурального хлопка. Людям с очень чувствительной кожей подойдут маски из натурального шелка: они впитывают влагу и не натирают.

Откажитесь от моделей из неопрена, которые продаются в магазинах. Они красивые, но хуже пропускают воздух, а также могут быть окрашены некачественными красителями. Помните, что любую многоразовую маску необходимо стирать и обрабатывать горячим паром, а также регулярно менять.

Ухаживать за многоразовой маской

Высыпания по границе маски могут быть аллергией на стиральный порошок или мыло, который вы используете для стирки. Замените средство на гипоаллергенное или детское.

Менять маску как можно чаще

Норма ношения маски — один час на один слой: 2-3-слойную маску можно носить 2-3 часа, 4-слойную — 4-6 часов. Однако если кожа уже раздражена, маску стоит менять, когда она стала влажной изнутри.

Сократить макияж

Кожа и так страдает от трения маски и воздействия жары — не стоит «добивать» ее плотным тональным кремом. Лучше обойтись легким увлажняющим средством. Не забудьте нанести санскрин на те места, которые не скрыты под тканью.

Ухаживать за кожей

Введите в уход противовоспалительные средства для чувствительной кожи: легкие пенки, тоники и сыворотки. Средства с экстрактом ромашки или чайного дерева можно найти в аптеках или линейках для проблемной кожи.

Мыть лицо чаще не стоит: это пересушивает кожу и приводит к новым воспалениям. Для лечения уже имеющихся высыпаний можно использовать специальные антисептические пластыри против прыщей. Лучше отказаться от грубых скрабов или пилингов, а также средств с сильной отдушкой.

Соблюдать социальную дистанцию и самоизолироваться