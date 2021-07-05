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Безумные вещи, которые женщины делали ради красоты

Мария Грибова
2 часа назад
В прошлом женщины готовы были прибегнуть к очень странным методам ради увеличения собственной привлекательности. Поэтому фраза "красота требует жертв" появилась не просто так. "Рамблер" расскажет, какие безумные вещи делали женщины в погоне за красотой.
Безумные вещи, которые женщины делали ради красоты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На сегодняшний день существует множество приспособлений для укладки волос. Раньше же женщины выпрямляли свои локоны с помощью обычного бытового утюга. На сегодняшний день такое представить довольно сложно.
Также, когда еще не было солнцезащитного крема, женщины носили на пляжах специальные накидки, которые также закрывали полностью лицо. А для того, чтобы сохранить прежнюю красоту кожи лица, представительницы прекрасного пола надевали резиновую маску, оставляя на ней прорези для глаз, носа и рта.
Несколько сотен лет назад китайцы поняли, что является критерием женской красоты — стопы как у маленькой девочки. Это привело к тому, что стопы приходилось туго бинтовать с самого детства, чтобы они не увеличивались в размере. Одни девушки испытывали ужасные боли, а другие полностью утрачивали возможность ходить.
Еще одна особенность китайских дам — выщипывать полностью брови, а сверху рисовать новые. Были даже инструкции, как рисовать грустные, веселые, воинственные и даже сострадающие брови.
Также некоторые женщины рисовали шов на ноге или же раскрашивали ноги, чтобы создать видимость наличия чулок, которые были дефицитом во время войны.
Красота,
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