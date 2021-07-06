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Неожиданные лайфхаки педикюра, когда лень идти в салон

WomanHit.ru
6 часов назад
Как подкрасить лаком отросшую часть и размягчить кутикулу одним движением — делимся полезными советами.
Неожиданные лайфхаки педикюра, когда лень идти в салон
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru
Летом ноги выходят на первый план — нет смысла скрывать их, когда на улице +30 и в длинных брюках попросту невозможно ходить. Одновременно с этим приходится озаботиться эпиляцией, загаром и педикюром. О последнем мы вам сегодня расскажем.

Гладкие пятки — основа всего

Первым делом, стоит привести в порядок стопы. В домашних условиях размягчить их можно в ванночке с тёплой водой. Добавьте туда 10—15 капель эфирного масла лаванды или мяты для дезодерирующего эффекта. Также советуем нанести на пятки кашицу из лимона или любого другого плода с фруктовыми кислотами в составе. Замотайте пятки поверх пленкой и оставьте на пару часов, пока кожа не размягчится. Ее будет легче убрать пемзой или люфой. А после нужно промыть стопы и нанести питательный крем. Наденьте поверх носки и ложитесь спать — наутро ваши пятки будут как у младенца.

Пилка для кутикулы

Срезать отросший слой кожи на маленьких пальчиках сложно. Проще купить баф с шершавой поверхностью и снять кутикулу полирующими движениями. После увлажните кожу маслом или нанесите лак, а после покройте кремом. Не наносите масло и крем перед лаком, иначе он быстро отколется с ногтей.

Подкрасьте отросшую зону

Понимаем, нам тоже порой лень переделывать покрытие. В этом случае вы можете спилить глянцевый слой топа, отполировать поверхность и накрасить поверх тем же цветом гель-лака. Только помните, что на следующий раз покрытие нужно снять полностью. Ногти на ногах легко травмируются под давлением — не рискуйте своим здоровьем.
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