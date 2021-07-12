Процедуры, которые пластическое хирурги себе не делают

Некоторые женщины в погоне за красотой решаются на пластические операции, некоторые из которых даже могут нанести непоправимый вред здоровью. "Рамблер" расскажет, на какие операции никогда бы не решился сам пластический хирург.

Многие медики не советуют удалять комки Биша без каких-ибо показаний на это. Дело в том, что они выполняют структурную функцию лица и поддержку средней трети. После подобной процедуры может произойти опущение нижней и средней трети лица вниз с формированием специфических складок и морщин в этой области. После того, как это случается, многие девушки пытаются различными способами восстановить этот объем, однако это сделать невозможно, поскольку комки Биша имеют такую оболочку, которую если разрушить, то ее уже нельзя восстановить.

Также, смотря на многих моделей, девушкам хочется сделать операцию под названием "лисьи глазки", то есть подтяжка бровей путем иссечения кожи в надбровье. После такой операции остается рубец над бровью, который будет довольно тяжело скрыть. А поскольку лицо всегда на виду, многим бы представительницам прекрасного пола хотелось бы минимизировать рубцы. Обычно на эту операцию соглашаются пациенты в возрасте, у которых есть птоз бровей. И в этом случае для них важна не эстетика, а функциональность.