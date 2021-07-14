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55-летняя монахиня раскрыла секрет своего молодого лица

Lenta.ru
5 минут назад
Монахиня епископальной церкви в Нью-Джерси, США, раскрыла секрет своей молодой внешности и удивила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.
55-летняя монахиня раскрыла секрет молодого лица
Фото: Lenta.ruLenta.ru
55-летняя Клодетт Моника Пауэлл (Claudette Monica Powell), или сестра Моника Клэр (Monica Clare), рассказала о том, как она ухаживает за кожей лица. Так, на кадрах одного из последних роликов она объяснила, что причина, по которой она выглядит на 30 лет, заключается в использовании детских кремов и защите лица от солнца.
Пауэлл отметила, что она всегда выходит на улицу с зонтом, поскольку из-за солнечных лучей у нее начинается мигрень.
«Вероятно, поэтому у меня меньше морщин, чем у некоторых людей моего возраста», — добавила она.
Помимо этого героиня материала предположила, что она кажется моложе из-за хорошего освещения и удачного ракурса на видео.
Публикация монахини стала вирусной и набрала более 240 тысяч просмотров и 45 тысяч лайков. Пользователи сети принялись делать комплименты в адрес Пауэлл в комментариях.
«Ты сказала, что тебе 55? Как?», «Естественная красота!», «Ты слишком крутая для нас!», «Выглядишь фантастически», — писали они.
Ранее в июле блогерши с молодой внешностью раскрыли свой возраст и удивили подписчиков. Так, например, пользовательница Аматул (Amatul) рассказала, что люди дают ей не больше 17 лет. После этого она призналась, что на самом деле ей 42 года.
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