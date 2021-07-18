Сломанное детство и психотравмы: что стало с Иден Вуд

Иден Вуд стала моделью в два года, с тех пор она носила почетное звание "самой красивой девочки Америки". Конечно, не она это придумала — ее мама Микки решила сделать дочь знаменитой, и все силы бросила на осуществление мечты. Несмотря на сумасшедшие гонорары, детство Иден не было счастливым. Ее родительница изнуряла и мучала наследницу, чтобы та снова и снова покоряла вершины. О непростой судьбе Вуд читайте в материале "Рабмлера".

1/7 Иден Вуд стала моделью в два года, с тех пор она носила почетное звание "самой красивой девочки Америки". Фото: @officialedenwood Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Девочка была лишена детства. Пока ее сверстницы играли в куклы, она сама стала живой куклой. Фото: globallookpress.com 3/7 Ее мать не желала ничего слышать об усталости, боли в ногах, плохом настроении дочки. Она поила девочку энергетиками и била ремнем. Фото: @officialedenwood 4/7 Мать жертвовала не только детством дочери, но и ее здоровьем. Она сажала девочку на диету, чтобы избавиться от естественной детской полноты. Фото: @officialedenwood Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Но тут вмешались органы опеки и предупредили, что если Микки не перестанет издеваться над ребенком, девочку заберут. Родительнице ничего не оставалась — она объявила, что ее дочь приостанавливает карьеру модели. Фото: @officialedenwood 6/7 Сейчас Иден Вуд 16 лет. Она очень хорошенькая, но взгляд выдает преждевременно повзрослевшую девушку, пережившую в раннем детстве насилие матери и непомерные нагрузки. Фото: @officialedenwood 7/7 Иден неплохо учится в школе, она участница команды чирлидеров, в свободное время поет в хоре и играет на ударных в группе. Фото: @officialedenwood

К шести годам на счету Иден было 300 побед на детских конкурсах красоты. Девочка была лишена детства. Пока ее сверстницы играли в куклы, она сама стала живой куклой: бесконечные переодевания, макияж, прически, солярий, вспышки фотокамер, дефиле по подиуму на высоких каблуках, вечная улыбка. Микки нещадно эксплуатировала маленькую дочь, не желая терять ни минуты драгоценного времени и ни цента прибыли.

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Микки не желала ничего слышать об усталости, боли в ногах, плохом настроении дочки. Она поила девочку энергетиками и била ремнем. Таким образом мать пыталась привить дочери трудолюбие. Когда же некоторые члены жюри и зрители высказывали свое возмущение — мол, нельзя превращать ребенка в игрушку и заставлять столько работать! — Микки просто игнорировала критику.

Мать жертвовала не только детством дочери, но и ее здоровьем. Она сажала девочку на диету, чтобы избавиться от естественной детской полноты. Так у Иден появились проблемы с желудочно-кишечным трактом. От тонны косметики на детском лице стали вылезать высыпания и шелушения. От кофе и энергетиков болели и потемнели зубы. Мать игнорировала посещение врачей. Но тут вмешались органы опеки и предупредили, что если Микки не перестанет издеваться над ребенком, девочку заберут. Родительнице ничего не оставалась — она объявила, что ее дочь приостанавливает карьеру модели.

Но это не означало, что теперь Иден позволено будет отдыхать. Мать отправляла ее на бесчисленные телешоу, на которых девочка рассказывала о конкурсах красоты, а потом «выбила» для дочки собственное реалити-шоу. Словом, каторжная работа продолжалась. Была издана автобиография Иден Вуд под названием «От колыбели до короны» — понятно, что авторство Иден там только для привлечения внимания. Стремясь выжать максимум из известности дочери, миссис Вуд выпустила коллекцию кукол с лицом дочери и запустила косметическую линию. Потом она решила сделать из девочки певицу. семилетняя Иден записала несколько песен и отправилась в гастрольный тур вместе с известной группой.