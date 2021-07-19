Вера Брежнева предпочитает массаж, а не уколы

Конычева отмечает, что в словах исполнительницы есть правда. Специалист рекомендует поклонникам прислушаться к рекомендациям Брежневой. При этом сама эксперт хорошо относится к уколам, если нет другого способа исправить что-то во внешности.