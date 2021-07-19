Вера Брежнева предпочитает массаж, а не уколы
«Сейчас все более актуальной становится философия slow beauty — «медленная» красота. Как я к ней отношусь? Я так живу. Все, что я делаю, рассчитано на долгосрочный эффект. Чтобы хорошо выглядеть, я должна хорошо себя чувствовать. Мое здоровье начинается с питания — однако оно не принесет результата моментально, это маленькие шажки к цели. То же со спортом: нельзя прийти в спортзал и за час себе все мышцы накачать. Это образ жизни, постоянный процесс. Я спокойно отношусь к филлерам. Нет, это не плохо, просто лично мне не подходит. У меня живая мимика, которую я хочу сохранить, поэтому поддерживаю красоту с помощью миофасциального массажа и самомассажа — все это методы slow beauty»,
— делилась Брежнева
в интервью Buro 24/7.
Конычева отмечает, что в словах исполнительницы есть правда. Специалист рекомендует поклонникам прислушаться к рекомендациям Брежневой. При этом сама эксперт хорошо относится к уколам, если нет другого способа исправить что-то во внешности.
«В тоже время верю в «магию» массажа, недаром сейчас приобретают популярность салоны красоты, специализирующиеся только на этом. Да, тут результат виден не сразу, ведь это не укол и не пластика, важно прикладывать большие усилия — ежедневно делать упражнения самим или ходить к специалисту. Но за наши труды мы будем вознаграждены, и сможем отдалить необходимость уколов. Миофасциальный, буккальный, лифтинг-массаж лица — все, о чем говорит Вера, - нам дает живую мимику и естественность. Это действительно работает»,
Глюкоза протирает утром лицо замороженным чаем
«Мой маленький бьюти-лайфхак: когда нет времени на утреннюю тренировку – это контрастный душ! Он очень хорош для кровообращения и для меня всегда эффективнее, чем просто умыться. Если этого недостаточно, чтобы справиться с отечностью, то заморозьте с вечера в формочках для льда заваренный ромашковый чай. Замороженным кубиком утром можно сделать легкий массаж лица, но делайте это очень осторожно: ощущения от массажа должны быть только приятными! Завершить утренний ритуал можно увлажняющим кремом. И вы - звезда!»
— писала в своем Instagram-аккаунте Глюкоза.
По словам бьют-эксперта, контрастные температуры действительно хорошо влияют кровообращение, но «бабушкины» рецепты масок из огурцов она не одобряет. Конычева подчеркнула, научно не доказано, что заваренная ромашка как-то конкретно влияет на процессы красоты:
«Скорее всего ей помогает сам крио-эффект, то есть, когда что-то холодное ты кладешь на лицо. Патчи и некоторые крема рекомендуют хранить в холодильнике; такое средство хорошо снимает отечность, улучшает цвет и тугость кожи. А вот лед — это неудобно. Он тает и капает на одежду, он излишне холодный, что может навредить. Гораздо удобнее взять из холодильника гидрогелевую маску и воспользоваться ею с утра».
Анастасия Волочкова поклонница бани и сауны
«Я с 13 лет закаляюсь и парюсь. Папа приучил. Веники люблю дубовые. И канадский дуб. А из духовых веничков мне нравится полынь и лимонник. Эти веники раскладываются в парилке и издают нереальный аромат! Но главное для меня в бане — это ледяная вода и купель»,
— рассказывала в своем Instagram-аккаунте балерина.
Ни для кого не секрет, что Волочкова
является ярой поклонницей бань и саун. Достаточно посмотреть ее соцсети, где то и дело появляются снимки из парной. Эксперт поддерживает увлечение светской львицы, но настаивает на том, что им не стоит злоупотреблять:
«Я тоже обожаю все виды бань. Инфракрасные, турецкие, соляные, финские. Но не считаю правильным сидеть там часами. Ходить в баню лучше два раза в неделю и находиться там до появления первых капелек пота. Это очищает организм, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, поднимает настроение».
Олеся Судзиловская рассказывает о новинках красоты под собственным хештегом
«Наша сегодняшняя тема #Коллаген - важный белок, который входит в состав всех тканей нашего организма. Он отвечает за упругость и тонус кожи, здоровье суставов и связок, состояние волос и ногтей»,
— актриса введет целую рубрику в своем Instagram-аккаунте.
При этом Судзиловская
нередко советует препараты, в том числе и в посте про питьевой коллаген. Конычева не отрицает пользу вещества, но скептически относится к рекомендациям конкретных средств.
«Почему так делать нельзя? Коллаген — это белок, и принимать его внутрь можно только по назначению врача. Фирму и дозировку тоже должен назначить специалист. Иначе он будет неправильно усваиваться и может дать обратный, негативный эффект. Так что, читая посты звезд, где они советуют конкретное средство, относитесь к этому скептически. Что подошло одному человеку, не значит, что подойдет другому. Подчеркивайте только сам опыт. Но пить именно этот бренд, потому что его пьет любимая артистка — не нужно!»