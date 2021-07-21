Шесть опасных косметических средств прошлого

Хоть красавицы предыдущих эпох не имели доступа к пластической хирургии, они рисковали не меньше наших современниц. Ведь в прошлом многие косметические средства таили смертельную опасность. К сожалению, многие женщины узнавали об этом слишком поздно. Представляем 6 смертельных косметических средств и процедур, которые калечили красавиц.

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Белладонна

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Растение белладонна ядовито от корня до последнего листочка. Лекари древности знали о наркотических свойствах сока белладонны. Использование этого вещества в косметических целях кажется весьма сомнительным. Тем не менее, женщины использовали сок белладонны, чтобы придать глазам неотразимый блеск. Сияющие и бездонные глаза постепенно теряли зрение, а затем наступала полная слепота.

Мышьяк

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Оксид химического элемента аrsenicum получил широкую популярность, как средство борьбы с грызунами. Отсюда произошло название мышьяка. Фармацевты XIX века использовали небольшие дозы яда в лечебных целях. Таблетки мышьяка назначали для выравнивания тона кожи, избавления от худобы. Стоит напомнить, что в прошлом в тренде были женщины с пышными формами. Таблетки действительно помогали немного располнеть. В основном, за счет развития токсического зоба.

Ртуть

Этот химический элемент погубил немало жизней. Ведь до открытия пероксида бензола люди избавлялись от прыщей с помощью средств на основе ртути. Фармацевты использовали ртуть для приготовления противовоспалительных лекарств. Неизвестно, как ядовитый металл лечил воспаления, но ртуть и ее производные неизбежно поражали нервную систему. А ртутную мазь от веснушек запретили только в 70 х годах ХХ века.

Свинец

Красавицы Средневековья мазали лицо свинцовыми белилами, не догадываясь, какая опасность таилась в них. Примечательно, что пудра со свинцом была популярна вплоть до XIX века. Успех опасного косметического средства объяснялся его эффективностью. Кожа женщин действительно приобретала фарфоровый оттенок. А заодно изысканные аристократки получали остальные симптомы отравления свинцом: худоба, дезориентация в пространстве, отсутствие аппетита. Сложно представить, сколько модных дам умерли, отравившись этим тяжелым металлом.

Радий

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Главная новинка 1930 х годов – линия французской косметики Tho-radia. В ее составе были такие опасные вещества, как бромистый радий и хлористый торий. Рекламные проспекты обещали омолаживающий эффект за счет «улучшения циркуляции крови, сужения пор, избавления от угрей и пигментации». Косметика Tho-radia пользовалась большим успехом, пока не превратила покупательниц в калек.

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