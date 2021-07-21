«Без бикини нет смысла смотреть»: бунт гандболисток

На чемпионате Европы по пляжному гандболу в Болгарии женская сборная Норвегии получила штраф в полторы тысячи евро за выход на соревнования в неправильной форме. Девушки надели вместо бикини шорты. Однако это не оплошность, а обдуманный шаг. «Рамблер» разобрался в ситуации.

Фото: @norwaybeachhandballwomen @norwaybeachhandballwomen

Еще до начала турнира норвежская сборная обратилась в Международную федерацию гандбола (IHF) и попросила разрешить выйти на поле не в трусах, а в шортах. По правилам спортсменки должны носить облегающий спортивный бюстгальтер и трусы, ширина которых не превышает 10 сантиметров по бокам. По этому вопросу в федерации уже давно кипит бурная дискуссия, но правила так и не изменили.

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Причем сначала норвежки хотели надеть шорты на все матчи, но их предупредили, что команду могут дисквалифицировать. Поэтому гандболистки вышли в шортах только в матче за третье место против сборной Испании. Они проиграли, но их поступок всколыхнул общественную дискуссию.

«Мы не будем подавать апелляцию и собираемся заплатить штраф. Мы продолжаем бороться за то, чтобы девушки могли выступать в форме, которая им удобна», — прокомментировал ситуацию президент Федерации гандбола Норвегии Каре Гейр Лио для «Газеты.Ru».

@norwaybeachhandballwomen

На самом деле не только норвежские гандболистки выступают против привычной формы. Не всем девушкам удобно бегать в бикини, кроме того, такая форма — яркая демонстрация объективации в спорте.

Тренер французских гандболисток Валери Николя высказалась в поддержку норвежских коллег. Ее слова приводит портал Sapo

«Мы теряем игроков из-за проблем с формой. Это вид спорта, в котором много движений. Также не стоит забывать про дискомфорт, связанный с менструацией. Если ничего не изменится до следующего чемпионата, я буду настаивать на том, чтобы спортсменки одевались так, как им удобно, невзирая на последствия», — объяснила Валери Николя.

В соцсетях также обсуждают поступок норвежек, причем в дискуссию включились и люди, далекие от спорта. Большинство мужчин поддержали решение федерации. А вот многие женщины выступили на стороне спортсменок, некоторые предложили в противном случае и мужчин переодеть в бикини. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Томислав: «Вечно эти овощи прут против устоев и вековых традиций. Если сказали выступать в бикини — значит так надо».

Rafspartac: «Мы мужики ради этого и смотрим данные соревнования чтобы посмотреть на девушек в трусиках! А в шортах это уродство!».

Михаил Шевченко: «Без бикини нет смысла смотреть!» «Без бикини нет смысла смотреть!»

Rico 'brzeńska: «Дичайшая мизогиния. Вообще не знаю, как девушки в таком выступают, когда у мужчин нормальная и удобная форма. Себя пусть оштрафуют».

Ольга Доброхотова: «Серьезно, не могу придумать, чем может быть оправдана такая форма вида «купальник», чтобы еще и штрафовали за иной ее вид. Слов нет, какие идиоты».

Елена Коломеец: «Это как минимум неудобно. Попробуй попрыгать, когда трусы впиваются везде. Молодцы девчонки, что выступили против!»