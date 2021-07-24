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Как правильно красить ресницы

Letidor.ruиещё 1
49 минут назад

Каждая из нас мечтает о красивых и длинных ресницах. Для того чтобы достичь этого эффекта, многие прибегают к наращиванию. Но эта процедура далеко не всем доступна (как финансово, так и в силу других причин). Не спешите расстраиваться. Удлинить ресницы и подчеркнуть красоту глаз можно с помощью обычной туши. Многие в это не верят, но такой эффект действительно возможен.

Как правильно красить ресницы
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Как красить ресницы так, чтобы получить wow-эффект, читательницам «Летидора» рассказала Алена Плотникова, блогер, мама двоих детей, профессиональный визажист, автор двух курсов «Макияж для себя» (@alena_mesk).

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Чтобы реснички выглядели не хуже наращенных, нужно соблюдать несколько важных правил при использовании туши.

Прокрасьте межресничный контур

Кстати, об этой фишке не знают 90% девушек. Печально, ведь таким образом можно добиться впечатляющей выразительности взгляда. Для того чтобы прокрасить межресничное пространство, вам понадобится гелевый карандаш. Возьмите коричневого оттенка. Он выглядит более естественно и подойдет практически всем (жгучим брюнеткам лучше использовать черный).

Как делать: карандашом ведите между ресничками, тем самым заполняя все пространство от первой до последней реснички.Прокрашивайте межресничное пространство только верхнего века.

Завейте ресницы

Если у вас совсем прямые ресницы, то вооружитесь специальным прибором для завивки ресниц — келером.

Как делать: использовать прибор его нужно ДО макияжа ресниц (иначе можно травмировать реснички!). Аккуратно защипните их келером на расстоянии 1 мм от роста буквально на несколько секунд.

Начинайте с корней

Нужно прокрасить пространство у роста ресниц и создать «каркас», который придаст ресничкам распахнутый вид.

Как делать: ресницы всегда нужно начинать красить от корней, чуть нажимая щеточкой и приподнимая их вверх. Далее проведите щеточкой по всей длине.

Получается, что у основания ресницы стали глубокими, а их концы остались естественными.

Воспользуйтесь подсохшей тушью

Сейчас уже не в тренде ресницы-«паучьи лапки», и, тем более, слипшиеся друг с другом в комочки. Чтобы не добиться такого эффекта, воспользуйтесь старой подсохшей тушью.

Как делать: первый слой накрасьте новой тушью, проведите щеточкой от старой туши или любой чистой силиконовой по ресницам (так вы их и подкрутите, и снимите излишки туши). А затем нанесите второй свой своей обычной туши. Таким образом, вы добьетесь естественного взгляда и максимальной длины.

Научитесь грамотно выбирать тушь

Тушь должна быть качественной. Иначе она запросто может испортить ваш образ.

Делюсь своими своими лайфхаками в выборе туши мечты (они актуальны вне зависимости от ее стоимости).
  1. Щеточка — это самое главное.
  2. Если она силиконовая, то берите ту, где щетинки средней длины (слишком короткие не сделают ваши ресницы красивыми, а очень длинными кисточками будет неудобно пользоваться).
  3. Если щеточка из нейлона, то выбирайте более продолговатую форму, но при этом достаточно объемную и пушистую. Очень хорошо работают спиралевидные щеточки.
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