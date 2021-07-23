Буккальный массаж — ключ к вечной молодости

Вряд ли на планете существует женщина, которая не любит массаж. Но выбрать какой-то конкретный задача не из легких. Спа-салоны и салоны красоты пестрят разновидностями таких процедур. Одни направлены на расслабление, другие — на лечение, а третьи — на сохранение молодости. Буккальный массаж совмещает в себе все эти функции. В беседе с корреспондентом «Рамблера» эксперт beauty-индустрии, владелица салонов красоты Евгения Конычева рассказала о его особенностях, эффективности и дала совет, как правильно выбрать специалиста.

Евгения, расскажите, что представляет собой буккальный массаж? Многие наверняка это название слышат впервые.

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Буккальный - разновидность скульптурного массажа, придуманная французским косметологом Жоэль Сиокко. Процедура, во время которой работают над формой вашего лица.

Как проходит непосредственно сама процедура? Есть ли у нее какие-то особенности?

Отличие буккального массажа в том, что работа ведется в ротовой полости и длится около 10-15 минут. По факту в кресле вы проводите больше времени: сначала идет разогрев, потом сам буккальный массаж, и в конце — расслабление. Тут у каждого салона свои «рецепты».

Насколько он эффективен? С какими проблемами поможет справиться?

Буккальный массаж дает невероятные результаты, поскольку происходит глубокое разминание мимических и жевательных мышц рта, а они у нас крайне часто находятся в спазме. Это называется гипертонус жевательной мышцы, чувство тяжести в челюсти, ощущение, что трудно открыть рот, разговаривать, часто болит голова. Все это происходит из-за того, что мы слишком перенапрягаем нашу самую сильную в организме, жевательную мышцу, что приводит к формированию морщин, заломов, асимметрии. Помимо лифтинга и улучшения эластичности кожи, благодаря буккальному массажу уходят отеки, мышцы лица приходят в тонус.

Если есть жирок на лице и второй подбородок, то контур лица станет более четким, но надо понимать, что полностью убрать жировую прослойку и избавиться от брылей только массажем — невозможно. Важно понимать, что при всех своих очевидных плюсах любой массаж, особенно сделанный один раз не панацея от всех проблем. Да, вы заметите улучшения, но все же эти процедуры нужно проводить постоянно.

На ваш взгляд, с какой периодичностью стоит посещать массажиста?

Первое время лучше сделать восемь-десять процедур с периодичностью один-два раза в неделю, а после, поддерживать эффект раз в две недели. Это как спорт: если вы научились делать шпагат, заниматься растяжкой надо постоянно, ведь если забросить на несколько месяцев, то все придется начинать с начала.

Выходит, на первых порах придется ходить к специалисту довольно часто. Но разве эта процедура не болезненная?

Процедура эта не из приятных, но не болезненная. При правильном и точном захвате мышц и тканей не будет сильных болевых ощущений, возможен лишь небольшой дискомфорт. Ни в коем случае не должно появляться синяков и кровоподтеков. Если вы увидели нечто подобное у себя после сеанса или у знакомых, то больше к этому мастеру ходить не стоит, значит, он выполняет процедуру некорректно.

Да, мышцы могут болеть как в день массажа, так и пару дней после, это называется «крепатура», ощущения, которые мы испытываем после спортивной нагрузки. Особенно если была сильно «забита» жевательная мышца, тот самый гипатонус, то вы одновременно почувствуете легкость в лице, но в тоже время, будете ощущать легкую боль в мышцах. Я бы сказала, что это приятная боль, с осознанием того, что ты «хорошо поработала со своими мышцами».

Вы говорите, что есть риск попасть к плохому мастеру. Подскажите, на что тогда стоит опираться при выборе массажиста?

Специалиста лучше выбирать по рекомендациям. Процедура эта новая и требует определенной подготовки, поэтому любой массажист не подойдет, мастер обязательно должен владеть именно техникой буккального массажа. Поэтому она одна из самых дорогих в прайсе массажа лица. Зато самая действенная. Крайне желательно, чтобы косметолог имел медицинское образование и знал особенности строения мышц.

У любого массажа, как правила, есть противопоказания. Буккальный массаж не исключение?