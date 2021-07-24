Семь мифов о ринопластике

Пластический хирург Мурат Алиев развеивает распространенные стереотипы о популярной операции.

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Ринопластикой называют комплекс пластических операций на носу. Некоторые люди недовольны формой своего носа и с детства мечтают его изменить, а накопив денег и решившись на операцию, идут в клинику пластической хирургии. Другие обращаются к хирургу после спортивных травм, дорожно-транспортных происшествий, либо в связи с болезнями, требующими корректировки носа. О ринопластике господствует немало мифов, попытаемся развеять самые основные.

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1. Ринопластика позволяет сделать любой нос

Нет, это не так. Возможности и человеческого организма, и медицины, увы, не являются безграничными. Форма носа, его размер определяются строением костей, тканей пациента. Но иногда для того, чтобы полностью изменить вид вашего носа и не требуется каких-то колоссальных вмешательств, достаточно лишь небольшой корректировки.

2. Ринопластику может делать любой пластический хирург

На самом деле, ринопластика — одна из сложнейших пластических операций. Ее не зря называют верхом мастерства пластических хирургов. Поэтому обращаться за пластической операцией на носу нужно к очень опытным врачам со специализацией именно в области ринопластики.

3. Ринопластика имеет возрастные противопоказания

В действительности делать ринопластику могут люди практически любого возраста. Единственное исключение — несовершеннолетние, у которых еще не завершился процесс формирования тела. Им делают реконструктивную ринопластику в случае травм. Можно отнести к группе исключений и очень пожилых людей, которым уже противопоказано любое оперативное вмешательство, но и здесь многое зависит от их состояния здоровья и все определяется индивидуально.

4. Болезненность ринопластики

Любая хирургическая операция, особенно такая сложная, как ринопластика, сопряжена с ощущениями, не очень приятными для пациента. Но сама операция проводится под общим наркозом, следовательно, ничего чувствовать пациент и не может. Болезненные ощущения могут наблюдаться в послеоперационный период, но, как правило, они не сильные и не требуют специального обезболивания с помощью медицинских препаратов.

5. Заметность ринопластики

Начнем с того, что до вашего носа никому особо дела нет, поэтому никто вглядываться и изучать ваш нос на предметы наличия следов пластики не будет, если только вы не очень публичная фигура. Но и в этом случае спешу заметить, что качественная ринопластика практически не оставляет заметных следов. Определить, что человек делал операцию, часто может лишь специалист.

6. Хрупкость носа после операции

На самом деле, после операции все с вашим носом будет в порядке. Нос уязвим к воздействиям внешней среды только в послеоперационный реабилитационный период. Через год уже точно можно не опасаться, что он будет каким-то «иным» и более хрупким, чем был прежде.

7. Темные круги под глазами после операции