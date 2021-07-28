Что стало с супермоделями нулевых

Они взрывали подиумы именитых брендов, снимались в рекламных кампаниях и смотрели на нас с обложек глянца – все это о моделях нулевых годов. Сейчас их сменили Джиджи и Белла Хадид и Кайя Гербер. Но что же стало со звездами кэтвока?

Фото: Peopletalk Peopletalk

Рассказываем!

Видео дня

Евгения Володина (36)

Евгения Володина была одной из «трех V» (Володина, Водянова и Вьялицина) – самых востребованных моделей середины нулевых годов. После завершения карьеры Евгения полностью посвятила себя воспитанию сына Дэниэля. Правда, скрывает, кто же стал отцом мальчика.

Peopletalk

В 2017 Володина триумфально вернулась на подиум и приняла участие в осенне-зимнем шоу Balmain, затем последовало несколько съемок. Но возвращение стало таким же быстрым, как вспышка молнии: Евгения все же предпочла более уединенную жизнь. Сейчас она живет в Италии, много путешествует. Но вот занято ли сердце модели, остается загадкой. В соцсетях Володиной присутствует лишь один мужчина – сын.

Зато частенько появляются снимки с еще одной популярной моделью нулевых – Наташей Поли. Евгения даже стала крестной матерью ее дочери.

Джемма Уорд (33)

Джемма блистала на подиумах, дизайнеры были у ее ног, а образ не сходил с обложек глянца. Модель даже снималась в кино (помнишь русалку из пенной бухты в «Пиратах Карибского моря: на Странных Берегах»?). Однако в какой-то момент все рухнуло: причиной стала смерть Хита Леджера.

Peopletalk

Именно Джемма была той девушкой, которая пыталась вытащить его из ямы под названием «наркотики», однако ей это так и не удалось. Короткий роман с актером, впрочем, сыграл с ней злуюу шутку. После смерти возлюбленного Джемма замкнулась в себе, ушла в затворничество, набрала пару десятков лишних килограммов и потеряла миллионные контракты.

Но сейчас звезда нулевых снова на коне. Она встречается с британским рок-музыкантом Дэвидом Леттсом, родила ему троих детей и взялась за карьеру. Например, недавно она появилась на обложке Vogue родной Австралии, участвует в показах, снимается в кампэйнах и активно ведет Instagram.

Саша Пивоварова (36)

Именно Саша ввела моду на инопланетную внешность на подиумах. Когда ее муж Игорь Вишняков отправил снимки Пивоваровой в IMG, Миучча Прада уже через две недели позвала ее открывать показ. А потом Саша стала постоянным лицом бренда, снимаясь в рекламных кампаниях Prada аж шесть сезонов подряд (этот рекорд до сих пор никто не побил).

Peopletalk

Пивоварова все еще замужем за Вишняковым, только сейчас их семья стала в два раза больше: Саша родила двух дочерей. По подиуму она больше не ходит, зато ее часто можно увидеть в глянце: участвует в съемках и рекламных кампаниях. В свободное от модельной жизни время пишет картины.

Агнесс Дейн (38)

Андрогинная внешность Агнесс обеспечила своей обладательнице место на самом верху модельной пищевой цепи. Она блистала на подиумах, не пропуская ни одного сезона, не сходила с обложек журналов и билбордов с рекламными кампаниями. А потом ударилась в кино.

Peopletalk

Крупных ролей на счету Агнесс нет (разве что эпизодиеские в «Битве титанов», «Дилере» и «Да здравствует Цезарь!»). На личном фронте все стабильно: Агнесс уже больше пяти лет замужем за управляющим хэдж-фондом Джоэлем МакЭндрю.

Фрея Беха (33)

Еще одна андрогинная модель была на пике популярности в нулевые. Фрею с ее татуировками хотели все. В конце десятых модель пропала, но сейчас ее снова можно увидеть в журналах. Она смотрит на читателей с обложек глянца, с разворотов изданий, с рекламных плакатов. Фрея даже стала лицом лукбука Loewe FW 2021. В общем, снова на высоте. Конечно, былая популярность осталась в прошлом, но для 75 тысяч поклонников, ежедневно пишущих комплименты в Instagram, Фрея топ.

Peopletalk

Личная жизнь модели – тайна, покрытая мраком. Она и в нулевые ничего не рассказывала, и сейчас прдерживается тактики «счастье любит тишину». Подписчикам демонстрируются исключительно снимки с работы и личные кадры веселого времяпрепровождения.

Наташа Поли (36)

В 18 лет Наташа подписала контракт с миланским отделением агентства Women Management, с которым сотрудничает до сих пор. В нулевые Поли делала по 50 показов за сезон, даже успела засветиться в шоу Victoria’s Secret (в 2005 и 2006 году). В отличие от многих коллег по цеху, модель после ошеломительных для нее нулевых никуда не исчезала.

Peopletalk

Наташа и сейчас успевает сниматься в журналах (недавно украсила обложку Vogue Japan), рекламных кампаниях (вместе с Ириной Шейк для Ermanno Scervino), прогуливаться по подиуму (её походку считают одной из лучших среди топ-моделей ), посещать светские рауты и посвещать время семье. Наташа больше 10 лет замужем за бизнесменом Питером Баккером и у них двое детей.

Коко Роша (32)

Канадку скаут заметил на конкурсе ирландского танца, и как только фотографии Коко окзались на столе директора модельного агентства, юную красотку тут же взяли в оборот дизайнеры. С тех пор жизнь Роша не сильно изменилась. Да, подиум уступил место съемкам, но менее насыщенной жизнь модели не стала.

Peopletalk

Во-первых, она постоянно появляется на светских мероприятиях (из недавнего – Каннский кинофестиваль). Во-вторых, снимается для изданий. В-третьих, активно ведет Instagram (больше полутора миллионов подписчиков). Ну а в-четвертых, Коко есть чем заняться дома: она уже 11 лет замужем за дизайнером интерьеров Джеймсом Конраном и вместе они воспитывают троих детей, демострируя в соцсетях снимки своей идеальной семьи.

Лили Коул (33)

Рыжеволосая Лили с ее незабываемым бейби-фейсом была одной из основоположниц нестандартной красоты на подиумах. После триумфальных нескольких лет на подиуме и в рекламных кампаниях Лили окунулась в мир кино. Но большого успеха эта затея не принесла. Самым крупным проектом стала роль дочери главного героя в «Воображариуме доктора Парнаса».

Peopletalk