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Никаких бикини: спортсменки бунтуют против правил

Диана Товсепова
1 час назад

В прошлый понедельник каждую участницу норвежской сборной по пляжному гандболу оштрафовали на 150 евро за "неподходящую одежду". Причиной стал отказ девушек играть в бикини-плавках: норвежки посчитали их неудобными и сексисткими и сыграли матч в спортивных шортах. Событие вызвало общественный резонанс, в котором политики, спортсмены и пользователи Сети разделились на два лагеря.

Никаких бикини: спортсменки бунтуют против правил
Фото: @norwaybeachhandballwomen@norwaybeachhandballwomen

Позже к гандболисткам присоединились и другие спортсменки. В частности, против сексуализации женщин в спорте высказались гимнастки. Да не просто высказались, а выступили впервые на олимпиаде в закрытых купальниках.

Впервые на Олимпиаде спортивные гимнастки выступили в закрытых купальниках. Они протестуют против сексуализации женщин в спорте.

@sarah.vossi

Так, сборная Германии по спортивной гимнастике выступила на Олимпиаде в Токио не в привычных открытых купальниках, а в закрытых комбинезонах. Это первый случай в большом спорте, когда девушки отстаивают свое право на ношение закрытого костюма не из религиозных соображений, а из соображений свободного выбора женщин.

"При выполнении шпагатов и прыжков купальники иногда соскальзывают и обнажают части тела. Поэтому мы разработали новую форму, чтобы каждая девушка чувствовала себя в безопасности во время соревнований и тренировок", — заявляла член сборной Германии Сара Восс.

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