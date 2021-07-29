Никаких бикини: спортсменки бунтуют против правил

В прошлый понедельник каждую участницу норвежской сборной по пляжному гандболу оштрафовали на 150 евро за "неподходящую одежду". Причиной стал отказ девушек играть в бикини-плавках: норвежки посчитали их неудобными и сексисткими и сыграли матч в спортивных шортах. Событие вызвало общественный резонанс, в котором политики, спортсмены и пользователи Сети разделились на два лагеря.
Позже к гандболисткам присоединились и другие спортсменки. В частности, против сексуализации женщин в спорте высказались гимнастки. Да не просто высказались, а выступили впервые на олимпиаде в закрытых купальниках.
Впервые на Олимпиаде спортивные гимнастки выступили в закрытых купальниках. Они протестуют против сексуализации женщин в спорте.
Так, сборная Германии по спортивной гимнастике выступила на Олимпиаде в Токио не в привычных открытых купальниках, а в закрытых комбинезонах. Это первый случай в большом спорте, когда девушки отстаивают свое право на ношение закрытого костюма не из религиозных соображений, а из соображений свободного выбора женщин.
"При выполнении шпагатов и прыжков купальники иногда соскальзывают и обнажают части тела. Поэтому мы разработали новую форму, чтобы каждая девушка чувствовала себя в безопасности во время соревнований и тренировок", — заявляла член сборной Германии Сара Восс.