Что такое «ягодичная амнезия» и как ее преодолеть

Для тех, кто не успел построить тело к лету, становится актуальным вопрос — почему же ничего получилось, особенно если тренировки были регулярными. "Рамблер" выяснил, существует ли такое понятие как "ягодичная амнезия" и что делать, если целевая мышца упорно отказывается расти.

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"Ягодичная амнезия" и "мертвый таз" не более чем страшилки, гуляющие по спортивным форумам и раздевалкам фитнес-клубов. Если мышца есть, значит есть, над чем работать. Однако действительно может случиться так, что результат при должных усилиях не оправдывает ожиданий. Что делать?

В первую очередь стоит скорректировать технику упражнений. Отсутствие прогресса не самое страшное, что может произойти, хуже, если в результате неправильного выполнения упражнений, человек получит травму.

Второе — питание. Нельзя добиться зачительного роста мыщц при дефиците калорий, похудеть и подкачаться — взаимоисключающие цели. Поэтому так важно расставить приоритеты: сначала худеем, затем набираем массу и снова худеем.

Третье — отдых. Без полноценного восстановления о спортивных успехах можно забыть. Мышцы растут тогда, когда они отдыхают. Обеспечьте себе достаточный сон и не приступайте к следующей тренировке, пока не отдохнете от предыдущей.

И четвертое — разнообразие. Не забывайте удивлять свой организм! Например, попробуйте тренировки в трех плоскостях. Привычные упражнения выполняются во фронтальной и поперечной плоскостях, но сейчас все больше фитнес-тренеров уделяют внимание саггитальной плоскости. Все это получило название — 3D-треннинг.