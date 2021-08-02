Почему нельзя выдергивать седые волосы

Торчащий из макушки седой волосок так и хочется выдернуть, чтобы он не портил прическу. Однако такая привычка — красоты ради или от нервов — не приносит пользы, а только вредит внешности. "Рамблер" рассказывает, почему надо оставить седые волосы в покое.
С возрастом количество красящего пигмента в волосах уменьшается: чем старше человек, тем больше у него новых седых волос. И это нормально. Поседеть можно и раньше пенсии — например, при сильном стрессе, плохой экологической ситуации, нехватке витаминов и сбитом гормональном фоне.
Раньше серые пряди скрывали всеми силами: красили в темные оттенки, осветляли, делали стрижки "лесенкой", чтобы разница в цветах не бросалась в глаза. Сейчас естественная или искусственная седина в моде, а принятие себя — новый тренд.
Однако седые волоски могут наводить на грустные мысли о старости — это тоже нормально. Тоске хочется сопротивляться, и руки сами тянутся к голове. Обычно женщины выдергивают волосы из макушки или висков, где седина наиболее заметна. Мужчины чаще трогают брови или бороду.
Волос растет не просто в коже, а в специальном углублении — фолликуле. Именно этот орган повреждается в первую очередь, если вырвать волос с силой. На месте вырванного волоса появляется микроскопическая ранка, и фолликул ослабляется. В том месте, где могли бы расти новые, пусть и седые волосы, появляются проплешины и вросшие волоски. В худшем сценарии постоянное выдергивание приведет к воспалению волосяных луковиц и болезням кожи головы.
А еще на голове человека растет до 150 тысяч волос. Выдрать один еще возможно, а вот целую прядь — не только опасно, но и слишком долго.
Аккуратно отрезать маникюрными ножницами — если на голове вы нашли всего 1-2 волоска;
Покрасить. Плюс — это освежает внешность, можно экспериментировать с оттенками. Минус — придется подкрашиваться корни постоянно.
Тонироваться в седой. Идеальный вариант, если все новые волосы уже серые. Мастер сделает оттенок более здоровым и насыщенным, чтобы седина смотрелась благородно.
Коротко подстричься. Седина не заметна на объемных стрижках выше уровня ушей, где волосы не распадаются на пробор.
Смириться. Это просто седые волосы — они есть у всех (или почти). Взгляните на Мэрил Стрип или Хелен Миррен: седина не помешала актрисам великолепно выглядеть и добиваться успеха в своей профессии.