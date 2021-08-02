Торчащий из макушки седой волосок так и хочется выдернуть, чтобы он не портил прическу. Однако такая привычка — красоты ради или от нервов — не приносит пользы, а только вредит внешности. "Рамблер" рассказывает, почему надо оставить седые волосы в покое.

С возрастом количество красящего пигмента в волосах уменьшается: чем старше человек, тем больше у него новых седых волос. И это нормально. Поседеть можно и раньше пенсии — например, при сильном стрессе, плохой экологической ситуации, нехватке витаминов и сбитом гормональном фоне.

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Раньше серые пряди скрывали всеми силами: красили в темные оттенки, осветляли, делали стрижки "лесенкой", чтобы разница в цветах не бросалась в глаза. Сейчас естественная или искусственная седина в моде, а принятие себя — новый тренд.

Однако седые волоски могут наводить на грустные мысли о старости — это тоже нормально. Тоске хочется сопротивляться, и руки сами тянутся к голове. Обычно женщины выдергивают волосы из макушки или висков, где седина наиболее заметна. Мужчины чаще трогают брови или бороду.

Почему нельзя выдергивать седые волосы

Волос растет не просто в коже, а в специальном углублении — фолликуле. Именно этот орган повреждается в первую очередь, если вырвать волос с силой. На месте вырванного волоса появляется микроскопическая ранка, и фолликул ослабляется. В том месте, где могли бы расти новые, пусть и седые волосы, появляются проплешины и вросшие волоски. В худшем сценарии постоянное выдергивание приведет к воспалению волосяных луковиц и болезням кожи головы.

А еще на голове человека растет до 150 тысяч волос. Выдрать один еще возможно, а вот целую прядь — не только опасно, но и слишком долго.

Что делать с сединой

Аккуратно отрезать маникюрными ножницами — если на голове вы нашли всего 1-2 волоска;

Покрасить. Плюс — это освежает внешность, можно экспериментировать с оттенками. Минус — придется подкрашиваться корни постоянно.

Тонироваться в седой. Идеальный вариант, если все новые волосы уже серые. Мастер сделает оттенок более здоровым и насыщенным, чтобы седина смотрелась благородно.

Коротко подстричься. Седина не заметна на объемных стрижках выше уровня ушей, где волосы не распадаются на пробор.