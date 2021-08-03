В Сети показали, как женщины меняются после развода

В одном из популярных сообществ в Сети показали, как меняются женщины после развода. Интересно, что тему стали громко обсуждать и мужчины, и женщины.

1/8 Только посмотрите на изменения! Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 В Сети пишут, что женщина после развода становится другим человеком. Фото: Соцсети 3/8 Правильный макияж и прическа, как оказалось работают на ура. Фото: Соцсети 4/8 Почти у всех на фото "до" уставший, измотанный вид. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 И грустные глаза. Фото: Соцсети 6/8 Но, как показывает практика, из самой обычной женщины легко получается голливудская звезда. Фото: Соцсети 7/8 Нужно только немного "магии". Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 И, конечно, новых эмоций. Фото: Соцсети

Мнения разделились. Кто-то считает, что несчастливый брак настолько изматывает женщину, что она не может выглядеть иначе. А другие уверены, что если бы женщины выглядели в браке лучше, то может и разводов не было бы.

"Что за мужчина который из-за внешности разводится ? Разве стоит такого пустышку держать рядом с собой? Ему ничего не ценно, лишь внешность, а семья не нужна. А сам 80% страшнее чем жена и мало следит за собой...";

"Женщина в основном является мотиватором для мужчины в плане преображения,ухода и опрятности,так как у нее есть тяга к прекрасному,эстетичному,красивому...а если жена выглядит как пугало,мятая,вещи в пятнах,волосатая,без маникюра-педикюра,не удивительно,что развод...", — спорят в Сети.

Некоторые пользователи Сети прямо сказали, что жаловаться на отсутствие времени в браке не нужно, потому что якобы все технические средства для домашней работы уже придуманы.

"Интересно, а куда девается время в браке?! Вот,только не надо плакать про стирку-готовку: у подавляющего большинства женщин есть стиральные машины, да и ручные домашние пельмени (для примера) далеко не каждый день делаются!

Все дело в желании, если девушка замужем,она почему-то не считает нужным за собой ухаживать,даже если для этого есть возможность, а после развода девушка усиленно за собой ухаживает,чтоб нравиться мужчинам,чтоб снова выйти замуж и снова на себя забить!!!".

Конечно, женщины привели ответные аргументы. Раз мужчине можно судить по внешности, значит женщина вольна уходить от мужа, если он не справляется "как добытчик" и денег "на ноготочки" не хватает.