В Сети показали, как женщины меняются после развода

В одном из популярных сообществ в Сети показали, как меняются женщины после развода. Интересно, что тему стали громко обсуждать и мужчины, и женщины.
Мнения разделились. Кто-то считает, что несчастливый брак настолько изматывает женщину, что она не может выглядеть иначе. А другие уверены, что если бы женщины выглядели в браке лучше, то может и разводов не было бы.
"Что за мужчина который из-за внешности разводится ? Разве стоит такого пустышку держать рядом с собой? Ему ничего не ценно, лишь внешность, а семья не нужна. А сам 80% страшнее чем жена и мало следит за собой...";
"Женщина в основном является мотиватором для мужчины в плане преображения,ухода и опрятности,так как у нее есть тяга к прекрасному,эстетичному,красивому...а если жена выглядит как пугало,мятая,вещи в пятнах,волосатая,без маникюра-педикюра,не удивительно,что развод...", — спорят в Сети.
Некоторые пользователи Сети прямо сказали, что жаловаться на отсутствие времени в браке не нужно, потому что якобы все технические средства для домашней работы уже придуманы.
"Интересно, а куда девается время в браке?! Вот,только не надо плакать про стирку-готовку: у подавляющего большинства женщин есть стиральные машины, да и ручные домашние пельмени (для примера) далеко не каждый день делаются!
Все дело в желании, если девушка замужем,она почему-то не считает нужным за собой ухаживать,даже если для этого есть возможность, а после развода девушка усиленно за собой ухаживает,чтоб нравиться мужчинам,чтоб снова выйти замуж и снова на себя забить!!!".
Конечно, женщины привели ответные аргументы. Раз мужчине можно судить по внешности, значит женщина вольна уходить от мужа, если он не справляется "как добытчик" и денег "на ноготочки" не хватает.
*Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены.