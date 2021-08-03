Сколько нужно принимать душ на самом деле

У каждого человека свои привычки касательно гигиены. Одни моются два раза в день и проводят в душе полчаса, другим для свежести хватает постоять под водой пару минут. "Рамблер" рассказывает, насколько долго нужно мыться и так ли необходимо делать это каждый день.

Сколько минут нужно принимать душ

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Мнения дерматологов на этот счет разнятся. Основная цель душа — смыть пот, грязь и омертвевшие клетки с кожи, избавиться от неприятного запаха. "Правильная" продолжительность душа варьируется от человека к человеку и зависит от разных факторов: климата, времени года, потливости, склонности к неприятному запаху, состояния кожи. В среднем дерматологи советуют принимать душ 5-10 минут.

Когда можно принимать душ дольше или чаще

В жарком и влажном климате. Летом душ необходим не только для гигиены, но и для терморегуляции. Главное — мыться не в кипятке, а в воде комнатной температуры. Если не принимать душ своевременно, грязь и пот на коже спровоцируют акне, раздражения или специфический запах.

При частых физических нагрузках. Например, регулярных тренировках или занятиях любовью. Если оставить пот и грязь на теле, кожа начнет раздражаться, повышается риск возникновения акне и неприятного запаха.

При повышенном потоотделении. Если вы много потеете и это доставляет проблем, мойтесь по необходимости. При этом лучше не залезать в душ надолго, а почаще споласкиваться водой без мыла.

Когда можно принимать душ реже

При сухой коже. Вода и чистящие средства, даже самые чадящие, сушат кожу. При поврежденной или раздраженной коже, экземе и других заболеваниях дерматологи советуют принимать душ через день или ограничиться быстрым ополаскиванием.

При сухом и холодном климате. Зимой и осенью нет ничего лучше, чем постоять под теплым потоком. Однако мыло в сочетании с горячей водой высушат и без того страдающую кожу.

Если нет потребности. Душ утром и вечером — скорее социальная норма, а не медицинская необходимость. Если вы не испачкались, не вспотели и не пахнете, принимать душ в общем-то не надо. Дерматологи сходятся во мнении, что нормально принимать душ через день, если нет показаний делать это чаще.

Как правильно принимать душ

Вода должна быть теплой, а не горячей. Обжигающе горячая вода провоцирует воспаления и сухость кожи.

Использовать мягкие моющие средства. От обычного мыла лучше отказаться: оно тоже сушит кожу. Используйте мягкий гель или масло для душа, либо ополаскивайтесь просто водой.

Мыть в первую очередь то, что больше потеет. А именно — подмышки, ноги, паховую область. Остальное — по желанию.

Наносить увлажняющий крем или молочко. Это поможет коже восстановиться.

Что лучше — душ или ванна?