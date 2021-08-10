Длина волос украинки превысила ее рост

Жительница Украины обрела мировую славу из-за длинных волос. Ее историю приводит Mirror.

Алла Перкова из Одессы заявляет, что никогда в жизни не стриглась. Таким образом, к 37 годам длина ее локонов достигла 1,64 метра и на десять сантиметров превысила ее собственный рост.

Благодаря необычной внешности женщина стала известной в соцсетях. В настоящий момент в Instagram на нее подписаны 30 тысяч человек. Поклонники прозвали ее «настоящей Рапунцель». Кроме того, украинка сотрудничала с крупными модными брендами, такими как американский Victoria's Secret, а также с музыкантом Джаредом Лето.

Перкова призналась, что привыкла к своим волосам и не прикладывает много усилий для поддержания их красоты. Героиня материала «гордится натуральностью локонов» и моет голову каждые два дня.

«Я никогда не думала, что отрастить такие волосы — возможно. С детства мне очень нравились длинные волосы, если они выглядят здоровыми. Локоны моей мамы достигали ее талии, а я просто хотела быть на нее похожей», — рассказала она.

В настоящее время Перкова работает юристкой, однако мечтает построить карьеру в модельном бизнесе.