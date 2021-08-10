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От чего на самом деле зависит старение

Анастасия Иванова
1 час назад

По мнению ученых, процесс старения начинается примерно после 25 лет. Но никто достоверно не знает, что конкретно влияет на наш внешний вид — образ жизни или генетика. "Рамблер" выяснил, от чего на самом деле стареют люди.

От чего на самом деле зависит старение
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Единой теории, которая смогла бы просто объяснить причины старения, на сегодняшний день нет. Ученые считают, что со временем организм изнашивается, накапливает повреждения и становится более хрупким.

Безусловно, наш образ жизни, питание и среда обитания сильно влияют на то, как мы быстро мы постареем. Однако французская долгожительница, старейшая из когда-либо живших на Земле людей, курила всю жизнь. И прожила до 120-летнего возраста. Это говорит о том, что мнение о том, что генетика в продолжительности жизни играет лишь 20% неправда.

Образ жизни, питание и количество стресса скорее влияют на качество жизни. Кто-то начинает чувствовать боли и ухудшения в самочувствии уже в сорок лет, а кто-то доживает до 60 в довольно хорошей форме.

Люди, которые придерживаются здорового образа жизни, живут в среднем на 10-20 лет дольше, чем любители сигарет и алкоголя. С одной стороны, это большой срок. С другой стороны, никто из них все равно не переходит возрастной порог долгожителей. А это, напомним, 90 лет.

На появление морщин, в основном, влияет ультрафиолет. Поэтому косметологи настоятельно не советуют загорать и ходить в солярий, а вот использовать SPF-крем круглогодично — да. К тому же, это убережет вас от развития рака кожи.

Так что придерживаться здорового образа жизни или нет — это только ваше право. А остановить старение пока, к сожалению, невозможно.

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