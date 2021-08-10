От чего на самом деле зависит старение

По мнению ученых, процесс старения начинается примерно после 25 лет. Но никто достоверно не знает, что конкретно влияет на наш внешний вид — образ жизни или генетика. "Рамблер" выяснил, от чего на самом деле стареют люди.

Единой теории, которая смогла бы просто объяснить причины старения, на сегодняшний день нет. Ученые считают, что со временем организм изнашивается, накапливает повреждения и становится более хрупким.

Безусловно, наш образ жизни, питание и среда обитания сильно влияют на то, как мы быстро мы постареем. Однако французская долгожительница, старейшая из когда-либо живших на Земле людей, курила всю жизнь. И прожила до 120-летнего возраста. Это говорит о том, что мнение о том, что генетика в продолжительности жизни играет лишь 20% неправда.

Образ жизни, питание и количество стресса скорее влияют на качество жизни. Кто-то начинает чувствовать боли и ухудшения в самочувствии уже в сорок лет, а кто-то доживает до 60 в довольно хорошей форме.

Люди, которые придерживаются здорового образа жизни, живут в среднем на 10-20 лет дольше, чем любители сигарет и алкоголя. С одной стороны, это большой срок. С другой стороны, никто из них все равно не переходит возрастной порог долгожителей. А это, напомним, 90 лет.

На появление морщин, в основном, влияет ультрафиолет. Поэтому косметологи настоятельно не советуют загорать и ходить в солярий, а вот использовать SPF-крем круглогодично — да. К тому же, это убережет вас от развития рака кожи.