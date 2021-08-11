Ели мыло и вату: глупые и опасные диеты прошлого

Во все времена женщины охотно стремились сохранить молодость, красоту, а также стройную фигуру. В погоне за своей целью многие забывали про здоровье. А кто-то, в попытках подкрепить свое желание экспертным мнением, обращался к специалистам. Правда, медицина и методы прошлых столетий рассматривали весьма сомнительные, а порой и просто очень опасные способы похудеть. Но разве жаждущих красоты и стройности женщин что-то могло остановить? Подробнее о том, на какие ухищрения шли дамы в былые времена, в материале "Рамблера".
Знаменитый поэт лорд Джордж Гордон Байрон утверждал, что изобрел лучшую "диету для знаменитостей", которую опробовал на себе. Он ежедневно выпивал уксу и воду в равно количестве, а также сдабривал все это чаем с сырыми яйцами.
Диетой это он мог называть сколько угодно, но "чудодейственность" метода заключалась в несовместимости продуктов. Перманентное расстройство пищеварения было истинной причиной его успешного похудения. Более того, уксус в таких количествах попросту опасен для организма и повторять "инновационность" такой системы питания уж точно не стоит.
А вот голландский физиолог Малколм Флеминг в второй половине XVIII века рекомендовал использовать мыло в качестве средства, расщепляющего жиры. Да, врач просто предлагал всем желающим похудеть есть мыло и бед не знать.
Спустя столетие, господин доктор Дансель своим подопечным предлагал для похудения такой комплекс средств: пить как можно меньше воды, носить корсет, а также избегать фруктов и овощей. Зато, по его мнению, в рационе должно было быть много хлеба, картофеля, мяса и сухофруктов.
Другой врач, Томас Шорт, в XVIII веке провел целое исследование, в результате которого пришел к выводу, что склонные к ожирению люди живут, как правило, во влажных местах. Своим пациентам он советовал сменить климат на засушливый, мало спать, пить слабительные и есть нежирную пищу.
Совершенно безумная идея употреблять в пищу ватные шарики достаточно активно поддерживалась в прошлом, но неизвестно, кому конкретно пришло такое в голову. Логика заключалась в якобы полезности ваты: хлопок содержит клетчатку, поэтому вата в желудке, набухая, дарит чувство сытости.
Ходят слухи, что и в наше время фотомодели иногда прибегают к такому методу, вместо нормальной пищи они едят шарики из ваты и не чувствуют голода.
Данный материал носит ознакомительный характер, повторять эти ненаучные методы в борьбе с похудением нельзя. Для решения проблем с питанием, следует обратиться к специалистам.